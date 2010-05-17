استفاده از تلفن همراه برای انتقال اطلاعات به جای مکالمه

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار تلفنهای همراه در سالهای اخیر به سوی تلفنهای همراه هوشمند جذب شده است. این گوشیها مفهوم جدیدی از ارتباطات موبایل را ارائه کرده اند که یک دستگاه تلفن همراه را به ابزاری فراتر از وسیله ای ساده برای انجام مکالمات تلفنی تبدیل می کند.

در این راستا اطلاعاتی که شرکت سوئدی اریکسون از تمام شبکه های موبایل دنیا جمع آوری کرده است نشان می دهد که در سال 2009 در سطح جهانی، ترافیک انتقال داده ها از طریق تلفنهای همراه بیشتر از ترافیک صدا بوده است به طوری که امروزه 400 میلیون مشترک پهنای باند موبایل بر روی تلفنهای همراه ترافیکی از انتقال داده ها را می سازند که میزان آن بیشتر از ترافیکی از صدا است که 6/4 میلیارد مشترک خطوط موبایل ایجاد می کنند.

در تائید این گزارش، آمارهای آمریکا نیز نشان می دهند که مکالمات تلفنی بر روی تلفنهای همراه بسیار کوتاه تر و کمتر از گذشته شده است.

نتایج بررسیهای شرکت اریکسون حاکی از آن است که در سال گذشته ترافیک اطلاعات در سطح جهانی 280 درصد نسبت به دو سال قبل از آن رشد داشته است و پیش بینی می شود که تا پنج سال آینده این رقم به دو برابر میزان فعلی برسد.

ترافیک مجموع صدا و داده ها در سال گذشته تقریبا برابر با 140 هزار ترابایت در ماه بوده است.

به عبارت دیگر، در شرایطی که ترافیک صدا روبه کاهش می رود جریان انتقال داده ها از طریق تلفنهای همراه هوشمند در حال انفجار است. در این میان نوجوانان علاوه بر اینترنت موبایل از اس. ام. اس نیز به میزان زیادی استفاده می کند به طوری که بیش از نیمی از نوجوانان هزار و 500 اس. ام. اس در ماه ارسال می کنند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، سایتهای شبکه های اجتماعی بر روی دستگاههای موبایل بیشترین ترافیک داده ها را به خود اختصاص داده اند و بیش از 200 اپراتور موبایل در 60 کشور امکانات ویژه ای را برای ورود به شبکه های اجتماعی به کاربران خود عرضه می کنند.

از سویی دیگر 80 درصد از کاربران پهنای باند موبایل در هر زمان و در هر کجا از اینترنت استفاده می کنند و اینترنت موبایل به بخشی از زندگی روزانه آنها تبدیل شده است.

در این تحقیقات که با بررسی چهار هزار و 580 مشتری اریکسون در 6 بازار انجام شد 80 درصد از این شرکت کنندگان اظهار داشتند که لپ تاپ خود را در اختیار دیگران قرار نمی دهند و 65 درصد نیز پاسخ دادند که اتصال پهنای باند موبایل خود را با دیگران به اشتراک نمی گذارند. این نشان می دهد که سرویسهای همراه درحال تبدیل شدن به ابزارهایی کاملا شخصی هستند.