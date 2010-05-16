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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

مستند "سردار هور" فردا پخش می‌شود

مستند "سردار هور" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیر خورشیدی‌فر دوشنبه 27 اردیبهشت ساعت 20:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند درباره سردار شهید علی هاشمی است که پس از گذشت 20 سال جنازه او در عملیات تفحص پیدا شده است. به گفته خورشیدی‌فر سردار شهید علی هاشمی از فرماندهان عرب زبان جنوب کشور و یکی از طراحان عملیات خیبر و بدر در منطقه هور و هویزه خوزستان بود.
 
در مستند "سردار هور" با دریابان علی شمخانی و علایی از فرماندهان دوران دفاع مقدس که از همرزمان شهید علی هاشمی بودند گفتگو شده است. دیگر عوامل این مستند عبارتند از تصویربرداران: ایمان گودرزی و بابک مهدی‌زاده، صدابردار: احمد علیخانی
و تدوین: سعید سلیمانی.
کد مطلب 1083846

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