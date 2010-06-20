مذاکراتم با استقلال مثبت بود / هیچ پیشنهاد رسمی از پرسپولیس نداشتم

ایمان مبعلی که امروز یکشنبه با حضور در باشگاه استقلال مذاکراتی را با علی فتح الله زاده انجام داده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صحبت‌های زیادی در این نشست داشتیم که روند مثبتی داشت و امیدوارم بتوانم در صورت پیوستن به استقلال بازیکن مفیدی برای این تیم باشم.

وی ادام داد: امروز یا نهایتا فردا پاسخ نهایی ام را به مسئولان باشگاه استقلال خواهم داد اما فکر نمی کنم مشکلی برای حضورم در این تیم وجود داشته باشد.

مبعلی با تاکید بر اینکه فولاد را همیشه دوست دارد از نداشتن پیشنهاد رسمی از پرسپولیس خبر داد و گفت: هیچ پیشنهادی از این باشگاه نداشتم وگرنه حتما با پرسپولیس هم وارد مذاکره می شدم.

هافبک پیشین تیم‌های النصر، الوصل و الشباب امارات در پایان گفت: امیدوارم امسال بتوانم پاسخ خوبی به اعتماد مسئولان باشگاه استقلال و هواداران این تیم بدهم.