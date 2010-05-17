شرایط پذیرش دکتری فلسفه علم و فناوری در دانشگاه شریف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر تربیت متخصصین و محققین مورد نیاز کشور و گسترش مرزهای دانش و فناوری از داوطلبان واجد شرایط برای سال 1389در رشته دکتری فلسفه علم و فناوری دانشجو می پذیرد.

داوطلبان باید دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر متناسب با رشته های تحصیلی اعلام شده از دانشگاه‌های داخل یا خارج که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد داشته باشند. مدرک کارشناسی ارشد معادل برای شرکت در این آزمون قابل قبول نیست.

داوطلبان باید تا تاریخ 31 شهریور امسال فارغ التحصیل شوند و حداقل معدل 15 دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه برای آنها الزامی است.

اصل کارنامه آزمون زبان انگلیسی باید حداکثر تا 25 شهریور ارسال شود.

ثبت نام در آزمون کتبی فقط به صورت اینترنتی، از طریق سامانه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه صنعتی شریف به نشانی www.sharifgradschool.net انجام می شود.

این آزمون در روز جمعه 28 خردادماه برگزار می شود و داوطلبان لازم است از روز یکشنبه 9 خرداد تا ساعت 10روز چهارشنبه 19 خرداد با ورود به سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون دکتری اقدام به ثبت نام و نهایی کردن آن کنند. صدور کارت آزمون به صورت الکترونیکی بوده و از طریق سامانه ثبت نام انجام می شود.

پذیرش نهایی و ثبت نام به ترتیب پس از کسب حد نصاب نمره آزمون کتبی، موفقیت در مرحله دوم (بررسی پرونده ، انجام مصاحبه علمی) و رعایت مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد.