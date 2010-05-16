156 دانش آموز رتبه برتر کنکور در خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی صبح یکشنبه در این مراسم تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و ایجاد فضاهای سایبری از سوی نظام سلطه به منظور ضربه زدن به مبانی دینی و بنیان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از جمله خطرات موجود دانست و گفت: مسئولان و متولیان فرهنگی باید علاوه بر تعلیم و تربیت به این مباحث که جزء آفتهای بزرگ فرهنگی دشمن محسوب می شود نیز توجه جدی نشان دهند.

قهرمان رشید خاطرنشان کرد: در حال حاضر خراسان جنوبی در مجموع از حیث شرکت در رشته های مختلف تحصیلی در کنکور حائز رتبه دوم است که جایگاه مطلوبی محسوب می شود.

وی ادامه داد: وجه تمایز خراسان جنوبی فرهنگی بودن آن است که باید زمینه ها و بسترهای مناسب بیشتری از سوی مسئولین امر در جهت ارتقا سطح فرهنگی استان به انجام برسد.

وی با اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و ... گفت: امروزه به یمن خودباوری ایجاد شده از سوی دولت نهم و دهم هر روز شاهد پیشرفتهای بیشتری در تمامی عرصه ها هستیم و به نقطه مطلوب نزدیکتر می شویم که این مهم مرهون توجه مضاعف دولت به مباحث علمی است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سطح کلان تمامی امکانات دولت در جهت ارتقا سطح فرهنگی بسیج شده است، تصریح کرد: این در شرایطی است که در خراسان جنوبی نیز تمامی امکانات دستگاه های ذیربط باید در این راستا به کارگیری شده و از نظرات نخبگان و اهل فن نیز استفاده شود.

وی تأکید کرد: معلمان، اساتید و خانواده ها باید در کنار تحصیل علم به بارورسازی شخصیتها نیز توجه کنند و هیچگاه از کید دشمنان غافل نشوند چرا که این از مهمترین استراتژی های انقلاب اسلامی به شمار می رود.

رشید با اشاره به آسیبهای تکنولوژی روز دنیا بیان داشت: ما باید با استفاده از نظر گروه‌های مرجع در این رابطه به سمت فرهنگ‌سازی پیش برویم تا روزی اسیر حواشی و آسیب تکنولوژی نشویم و این ضرورت انکارناپذیر جامعه است.

وی تغییر رویکرد حافظه محوری به درک محوری در آموزش و پرورش را یکی از مهمترین برنامه های کاری سازمان آموزش و پرورش و دستگاههای فرهنگی در استان دانست و گفت: امید است بتوان با انجام برنامه ریزی مناسب نسبت به توسعه فکری و فرهنگی دانش آموزان در استان گام برداشت.