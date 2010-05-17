فوئنتس، استر و اوز فینالیستهای نمایشگاه کتاب تورین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کری‌انگلیش، برنده جایزه با رای عمومی شرکت کنندگان این نمایشگاه مشخص خواهد شد.

نمایشگاه کتاب تورین ایتالیا که از 13 مه (23 اردبیهشت) افتتاح شده است تا کنون میزبان هزاران شرکت کننده متشکل ازنویسندگان مشهور، ناشران و کتابداران سراسر جهان بوده است.

این نمایشگاه که هر سال در ماه مه برگزار می‌شود یکی از بزرگترین جشنواره‌های فرهنگی ایتالیا محسوب می‌شود که فرصتی است تا در آن نویسندگان، دانشجویان و دانشگاهیان به بحث درباره فرهنگ، ادبیات معاصر و شعر بپردازند.

موضوع این دوره نمایشگاه "نقش حافظه و ارزش اساسی آن در جهان آشفته امروز تحت سلطه تکنولوژی و اینترنت" است.

در نمایشگاه امسال برای اولین‌بار جنایی‌نویس مشهور اسکات ترو و همچنین رمان‌نویس فرانسوی املی نوتومب همراه با چند نویسنده نو ظهور هندی حضور دارند.

انتظار می‌رود در این نمایشگاه که تا امروز دوشنبه 17 مه (27 اردیبهشت) برپاست بیش از 300 هزار بازدیده کننده حضور یافته و به تبادل تجاری و واگذاری و فروش حقوق چاپ و نشر آثار پرداخته باشند.

همچنین 1000 همایش، جلسه و مناظره با شرکت بیش از 2000 سخنران و میهمان از جمله برندگان جوایز نوبل،‌ دانشمندان، فیلسوفان، مورخان و هنرمندان تا پایان نمایشگاه برگزار شده است.

علاوه بر جایزه بهترین نویسنده از نظر عموم بازدیدکنندگان امسال جایزه ویژه‌ای نیز به اندیشمند معاصر، نویسنده و مقاله نویس تزوتان تودروف اعطا می‌شود.

