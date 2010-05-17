تصویربرداری"مستند ایران" به پایان رسید

مجتهدی در‌‌این‌ باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری قسمت جدید "مستند ایران" که در ارتباط با مراکز مذهبی و دیدنی شهر قم است روز گذشته به پایان رسیده‌است. این مستند درباره شهرقم، کتابخانه، ضریح وحرم حضرت معصومه (س) است.

وی افزود: تدوین این مستند توسط خودم و امیر نجفی انجام می‌شود." مستند ایران" قرار است هفته اول خرداد از شبکه اول سیما پخش ‌شود. تهیه‌کننده این مجموعه حسین طاهری است. قسمت بعدی این مستند به استان فارس وشهرستانهای اطراف آن مثل فیروزآباد، کازرون، داراب وفسا اختصاص دارد که اول خرداد تصویربرداری این قسمتها آغاز می شود.

متن سری جدید "مستند ایران " که از ایام نوروزآغاز شده‌است را فرهاد توحیدی می‌نویسد و بهرام زند آن را روایت می‌کند. صادق چراغی ساخت موسیقی را برعهده دارد. درسری جدید از مجموعه "مستند ایران"علاوه بر نمایش آثار تاریخی و طبیعی شهرها به آداب و رسوم و فرهنگ مردم این شهرها نیز توجه ویژه شده است.

شهر شیراز، ارگ بم، ماهان، مسجد جامعه یزد، اماکن مذهبی شهر قم، قلعه فلک افلاک ، کوه سبلان و.... در سری جدید مستند ایران به نمایش گذاشته می‌شود. در سری قبلی این مستند به اماکن تاریخی شهر تهران، تخت جمشید و اماکن تاریخی اصفهان پرداخته شده که در طول چهار سال توسط حمید رضا مجتهدی تهیه و تولید شده بود.