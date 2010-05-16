طرح جامع فناوری اطلاعات در 15 کتابخانه غرب استان تهران اجرا شد

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به وجود 30 کتابخانه عمومی در غرب استان تهران افزود: در حال حاضر طرح جامع فناوری اطلاعات در 15 کتابخانه این منطقه اجرا شده است که پیش بینی می شود این امر نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یک استاندار مورد نیاز این حوزه خاطرنشان کرد: به روز رسانی فعالیتها و دسترسی اسان اعضا به منابع موجود کتابخانه از جمله اهداف مهم راه اندازی این سامانه الکترونیکی است.

این مسئول روند فعالیتهای کتابخانه ای رایادآور شد و عنوان کرد: اتوماسیون فرآیندهای کتابخانه ای در بخشهای مختلف از جمله عملیاتی، اداری و مالی از دیگر اهداف اجرای طرح فناوری اطلاعات در کتابخانه های غرب استان تهران است ضمن آنکه اجرای این طرح نقش به سزایی در رضایتمندی متقاضیات حوزه کتاب و کتابخوانی ایفا می کند.

صرف اعتبار 400 میلون ریالی برای اجرای طرح فناوری اطلاعات کتابخانه ها

محسنی اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی غرب استان تهران را 400 میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: این میزان اعتبار تنها برای به روز رسانی 15 کتابخانه این منطقه صرف شده است.

وی افزود: در حال حاضر با اجرای فاز یک و دو، کلیه کتابخانه های 30 گانه به نرم افزار جامع کتابداری و نرم افزار مقالات و نشریات مجهز هستند.

این مدیرکل آموزش مهارتهای یک، دو و هفت، گواهینامه ICDL به همه کتابداران منطقه غرب استان را از برنامه های مهم این اداره کل عنوان کرد.

محسنی تکمیل پایگاه داده های اطلاعاتی کتابخانه ها، ایجاد شبکه محلی در 15 کتابخانه عمومی باقی مانده، راه انداز یپورتال اداره کل و فعال کردن سایت اداری را از پروژه های دردست اقدام اداره کل کتابخانه های عمومی غرب استان تهران برشمرد.