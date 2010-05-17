به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به همزمانی پخش برنامه مرآت با شهادت بانوی گرامی اسلام، این برنامه در هفته جاری به سیره عملی حضرت زهرا(س) در مواجهه با آفات اجتماعی می پردازد.



در این برنامه با حضور کارشناس و مدرسی از حوزه علمیه خواهران، ابعاد مختلف سیره عملی و روش های کاربردی دخت نبی اکرم دربرخورد و رفع آفات اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.



برنامه مرآت دوشنبه ها از ساعت 19 و 30 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

