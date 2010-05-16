برگزاری جلسه مجلس با یک سوم نمایندگان! / ابهام در رسمیت جلسات اخیر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی از زمان نطق ناطقان که پس از ساعت 10:30 آغاز شد ، نصاب لازم را برای رسمیت دارا نبود.

اولین ناطق امروز مجلس نطق خود را در شرایطی قرائت کرد که مانیتور جلسه تعداد نمایندگان را 188 نفر نمایش داد و این در حالی است که آیین نامه مجلس صراحت دارد جلسه علنی مجلس حداقل با حضور 194 نماینده رسمیت می یابد.

مجلس تا پایان جلسه به نصاب لازم نرسید و حتی محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس و رئیس جلسه در حالی تذکرات شفاهی نمایندگان را در ساعت 12 استماع کرد که دو سوم صندلی های نمایندگان خالی بود.

این وضعیت به کرات در هفته های اخیر در جلسات علنی مجلس تکرار می شود و حتی در مواردی اعضای هیئت رئیسه با بستن در پارلمان مانع خروج نمایندگان از جلسه برای از نصاب نیفتادن جلسه و امکان رای گیری می شوند.

"مهر" آماده درج توضیح مسئولان محترم مجلس شورای اسلامی در این زمینه است.