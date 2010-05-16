150 هزار فسیل همچنان در انبار خانه اجاره ای/ برخی فقط حرف می زنند

محسن تجربه کار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: همچنان فسیلهای کشف شده در انبار خانه اجاره ای نگهداری می شوند ضمن اینکه به دلایلی فسیلهایی که در مزوه هرندی نیز نگهداری می شد را نیز به این انبار انتقال داده ام.

وی افزود: پس از رسانه ای شدن فسیلهای کرمان برخی مسئولان شروع به دادن وعده کردند اما این وعده های در حد حرف باقیمانده است و کسی کار عملی نکرده است در مقابل برخی حتی فسیلهای را زاییده ذهن من می دانند و سعی می کنند صورت مسئله را پاک کنند.

تجربه کار با دعوت از محققان کشور و کارشناسان برای بازدید از این فسیلها گفت: قضاوت در این مورد را به عهده کارشناسان می گذارم.

آماده همکاری با محیط زیست هستم

مدیر موزه فسیل شناسی کرمان در خصوص اینکه محیط زیست متولی فسیل درکشور است نیز گفت: قبلا مکاتباتی در این خصوص انجام داده ام اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده ام با این وجود آماده همکاری با محیط زیست هستم.

وی افزود: به دلیل اینکه مناطق فسیل خیز کرمان به دلیل انجام پروژه های عمرانی همچنان در معرض تخریب بیشتر قرار دارند سعی می کنیم با جمع آوری آنها و انتقال به انبار از تخریب فسیلها جلوگیری کنیم و همین مسئله موجب شده است حجم زیادی از این فسیلهای منحصر بفرد روی یکدیگر انبار شوند.

گردشگران از تعطیلی موزه فسیل کرمان متعجب می شوند/ برق موزه همچنان قطع است

وی در خصوص تعطیلی چند ساله موزه فسیل شناسی کرمان گفت: موزه نیز همچنان به دلیل قطع برق و شکست سقف موزه قابل استفاده نیست و امکان استفاده از این موزه هم مهیا نشده است در حالیکه بسیاری از گردشگران تمایل زیادی به حضور در این موزه دارند اما شرایط همچنان برای بازدید از موزه برای مردم مهیا نشده است و برای گردشگران به خصوص در ایام نوروز تعطیلی این موزه جای سئوال بود.

وی گفت: بسیاری از گردشگران با اشاره به اطلاع رسانیهای صورت گرفته در خصوص فسیلهای این موزه خواستار حضور در موزه فسیل کرمان بودند اما در هر حال برق موزه همچنان قطع است.

نگران انتقال سنگواره کرمان به تهران هستیم

وی در خصوص رد پای دایناسورهای کشف شده در کرمان نیز گفت: نگران این مسئله هستیم این تخته سنگ که در منطقه "دشت خاک" پیدا شده است و شامل دهها جای پای دایناسور است و توسط سازمان زمین شناسی به کرمان منتقل شده درنهایت به مرکز منتقل شود در حالیکه دشت خاک دارای موزه است و این فسیل باید در این موزه نگهداری شود و مردم و مسئولان دشت خاک نیز خواستار استرداد تخته سنگ هستند.

وی افزود: همچنان جای این سنگ در موزه فسیل شناسی دشت خاک خالی است و تمام تلاش خود را برای برگرداندن آن انجام می دهیم.

تجربه کار خاطر نشان کرد: برخی از سازمانها در کرمان در مقاطع مختلف تنها قول همکاری دادند اما در نهایت شرایط به سمتی پیش می رود که حاصل 30 سال کار و تلاش و تحقیق به یک سازمان منتقل شود که من با این مسئله موافق نیستم بلکه این فسیلها باید در کرمان نگهداری شود.

با انتقال فسیلها به خارج از کرمان مخالفم

وی با انتقال این فسیلها از کرمان به هرجایی از کشور مخالفت کرد و گفت: انتظار من از مسئولان حمایت در راستای جلوگیری از تخریب مناطق فسیل خیز و همچنین حمایت از کشف آثار منحصر بفرد در منطقه و توجه کارشناسان است، هر چند که از همکاری محیط زیست استقبال می کنم اما با انتقال این فسیلها به جایی غیر از کرمان مخالف هستم.

تجربه کار گفت: در حالیکه دانشمندان کشورهای مختلف جهان به دنبال مسائل ژنتیکی برای شبیه سازی دایناسورها و جانوران هم عصر آنها هستند، در کرمان حتی تخم دایناسور وجود دارد اما کسی به این مسئله توجه ندارد.

وی با تعجب آمیز خواندن این مسئله افزود: نمی دانم چرا هیچ کس به داد فسیلهای کرمان نمی رسد.

برخی می گویند این فسیلها ارزش علمی ندارند

وی درخصوص چاپ اطلس فسیلهای کرمان گفت: در این زمینه نیز فقط وعده داده شد و هیچ گونه همکاری در این زمینه انجام نشده است.

تجربه کار گفت: در مقابل 150 هزار فسیل منحصر بفرد، برخی سعی می کنند کل صورت مسئله را پاک کنند و بگویند این فسیلها ارزش ندارند اما مگر می شود تخم یک جانور هم عصر با دایناسورها هیچ گونه ارزش علمی و تحقیقاتی نداشته باشد.