70 درصد مواد مخدر وارده به کشور از کرمان عبور می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یدالله موحد در جمع مسئولان قضایی و انتظامی کرمان خواستار برخورد شدید با قاچاق مواد مخدر با استفاده از تجهیزات مدرن شد.

وی گفت: 70 درصد مواد مخدر وارده به کشور از استان کرمان عبور می کند که باید با استفاده از تجهیزات و وسایل مدرن در گلوگاه ها و ورودی های استان در راستای مبارزه با این آفت خانمان سوز اقدامات مناسبی صورت گیرد.

دادستان کرمان ضمن اشاره به وضعیت خاص استان کرمان در سطح کشور در زمینه مواد مخدر تصریح کرد: استان کرمان به ویژه طی سالهای اخیر بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر را در سطح کشور داشته است.

موحد افزود: قرار گرفتن کرمان را در نقطه اصلی عبور مواد مخدر از مناطق شرقی به کل کشور، عامل اصلی افزایش کشفیات و وجود پرونده های متعدد است.

وی گفت: تبعات این امر در حوزه رخدادهای ناامنی و کار تحمیلی به دستگاه های متولی نظم و امنیت به خوبی قابل مشاهده است.

وی افزود: سالانه به طور میانگین هشت هزار پرونده مواد مخدر به دستگاه قضایی استان کرمان وارد می شود که با تلاش هشت نفر قاضی در حوزه رسیدگی به جرایم مواد مخدر مورد رسیدگی قرار می گیرد.