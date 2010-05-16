اولین جشنواره فرهنگی ورزشی شکارچیان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرفیع رفیعی نیا ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت تیراندازی گلستان در گرگان افزود: این جشنواره به منظور توسعه فرهنگ صحیح اسلامی در راستای ایجاد بستری مناسب در خصوص مشارکت شکارچیان در ایجاد باشگاه تیراندازی در رشته های مختلف برگزار می شود.

وی خواهان شرکت تیراندازان و ورزشکاران استان گلستان در این جشنواره کشوری شد.

وی تیراندازی را از رشته های پرمدال و دارای عمرقهرمانی طولانی برشمرد و گفت: برای توسعه این رشته در کشور و استان باید برنامه ریزی شود.



کسب اولین مدال برنز تیراندازی ایران در جهان

رفیعی نیا افزود: امسال برای اولین بار ایران به مدال برنز در مسابقات جهانی این رشته دست یافت و این رشته ورزشی در کشور رو به رشد است.

نائب رئیس فدراسیون تیراندازی بیان داشت: این فدراسیون دنبال آن است که سهمیه برای المپیک کسب کند و باید برای این هدف تلاش شود.

وی عنوان کرد: هیئت تیراندازی استانها باید مدیریت کنند و توقع ورود هیئت در حوزه اجرایی نداریم اما از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این رشته حمایت می شود.

در این انتخابات داوود طبرسا با 16 رای ماخوذه به عنوان رئیس هئیت تیراندازی گلستان انتخاب شد.