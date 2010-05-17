محمدتقی حق‌بین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر درباره دلایل این اُفت محسوس گفت: طی سه سال گذشته ناشران کودک و نوجوان، دانشگاهی، کمک آموزشی و نیز بخش ریالی در سه طبقه روی هم مستقر بودند و تجمع بازدیدکنندگان خود به خود در فروش تاثیر می‌گذاشت ولی پراکندگی امسال این بخش‌ها در فضای نمایشگاه دلیل اصلی این اُفت فروش بوده است.

مسئول اجرایی بخش ناشران کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب امسال ادامه داد: فروش امسال ناشران کتاب کودک و نوجوان حدود 10 میلیارد تومان بود که در مقایسه با فروش 12 تا 13 میلیارد تومانی سال گذشته بیش از 20 درصد اُفت داشته است.

وی تنها روز شلوغ نمایشگاه امسال را در مقایسه با سال قبل جمعه (24 اردیبهشت) عنوان کرد و در عین حال پراکندگی بخش‌های مذکور را در ارائه تسهیلات رفاهی به بازدیدکنندگان مثبت دانست.

حق‌بین گفت: ناشران کودک پارسال در مجرای ورودی نمایشگاه قرار داشتند و تجمع مردم در آنجا باعث فروش بیشتر بود؛ چیزی که امسال برای ناشران آموزشی رخ داد و آنها راضی‌تر از پارسال بودند.

وی در عین حال تاکید کرد: از نظر ما جابجایی ناشران کودک و انتقالشان به خارج از رواق‌ها و زیر چادرهای جدید، خوب بود ولی در کنار تسهیلاتی که این کار برای بازدیدکندگان و غرفه‌داران داشت، کاهش فروش را هم به همراه داشت.

دبیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان در پاسخ به این سوال که "با توجه به احتمال تداوم روند برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مصلی، آیا روند کاهشی فروش کتاب ادامه خواهد یافت یا خیر؟" با بیان اینکه "بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد" گفت: ناشران کودک سال اول برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی هم با اُفت فروشی مشابه اُفتی که امسال داشتند، روبرو شدند ولی اگر جای ما ثابت بماند و باز هم تغییر نکند، قطعاً فروش کم امسال در سال آینده جبران می‌شود.

حق‌بین همچنین اطلاع‌رسانی محیطی را در زمینه محل استقرار ناشران کودک نامناسب و ناکافی ارزیابی کرد و یادآور شد: این یکی از اعتراض‌های جدی ما بود که جواب نداد و خودمان در انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان مجبور شدیم چند بنر عظیم در حاشیه‌های اتوبان رسالت و ورودی‌های مترو نصب کنیم و این تاثیر گذاشت.

وی در ادامه گفت: اگر سازه‌های امسال تبدیل به سازه‌های یکپارچه بدون ستونی بشوند که امسال در 2 سالن مورد استفاده قرار گرفتند، آسیب‌های جزئی ناشی از طوفان‌ها و بارندگی‌ها جبران می‌شود.

مسئول اجرایی بخش ناشران کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران همچنین میزان خسارت وارده به ناشران و غرفه‌داران این بخش از نمایشگاه امسال را کمتر از 100 هزار تومان برآورد کرد و گفت: همه آسیب‌دیده‌ها بیمه بودند و رقم همه فاکتورهایی را که ارائه دادند، پرداخت شد.