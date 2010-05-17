هنر هشتم ایران بدون آموزش و تخصص/80 درصد روابط عمومیها مدرک مرتبط ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، متاسفانه در کشورمان برنامه ریزی و حمایت لازم برای شکوفایی جایگاه روابط عمومی شکل نگرفته است و در بسیاری از ارگانها و نهادهای بخش دولتی و خصوصی، روابط عمومی دیوار کوتاهی برای انجام وظایف نسبتا غیر مرتبط که در سازمان متولی نداشته، قرار گرفته است.

نگاه برخی مدیران و مسئولان به این بخش نیز تعجب برانگیز است چرا که آنها به قدرت روابط عمومی در نیازسنجی و رصد افکار عمومی برای تصمیم گیری خود آشنا نیستند و روابط عمومی را کانال مطمئنی برای مدیریت اطلاع رسانی به خارج تشکل نمی دانند.

قابل توجه است که روابط‌عمومی در بخش‌های دولتی با موانع توسعه مثل فقدان تعریف صحیح از روابط‌عمومی، محدودیتهای مالی و کمبود منابع انسانی، نظارتهای بی‌مورد و وجود دستورالعملهای تعریف نشده و به دور ازخلاقیت‌ حرفه‌ای روبه رو است که در بخش خصوصی این مسائل تعریف نشده و نیازی به تعریف ندارد.

به نقل قول از کارشناسان علوم ارتباطات، فعالیت‌های روابط‌عمومی در سازمانهای دولتی نسبت به سازمانهای خصوصی مثابه کار کردن در یک اتاق محدود نسبت به فضای باز و هوای آزاد است.

در دنیای کنونی روابط عمومی درعرصه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و همچنین شناخت و سنجش افکار عمومی، توسعه مشارکتها و کارکردهای آموزشی رسالت سنگینی را در هر سازمان بر عهده دارد، روابط عمومی با انجام اقدامات هدفمند و آگاهانه سبب می شود تا اطمینان و اعتماد در میان افراد در محیط کار و جامعه ایجاد شود و این موضوع در مجموع باعث رشد، توسعه و شکوفایی جوامع است.

مشکلات و معضلات این حرفه در آذربایجان غربی به جهت عدم آشنایی کافی مدیران و مسئولان با علوم ارتباطات و نداشتن متولی، تشکل مناسب با نیازهای تخصصی روابط عمومی فراوان تر است، راکد ماندن شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان غربی از اولین روز تشکیل، نمونه بازر ضعف این حرفه در استان است.

ضروت توجه به نقش روابط عمومی در توسعه مشارکت و شکوفایی جوامع

کارشناس ارتباطات و روابط عمومی در تشریح نقش ارتباطات و نیاز ضروری جوامع امروزی به افزایش روابط و تعاملات، توضیح داد: امروزه از ارتباطات به عنوان یک علم فراگیر یاد می شود که در اصل به معنای رساندن پیام با بکارگیری تمامی ابزارها و مکانیزم های تعریف شده، بطوریکه ارتباطات زیربنای توسعه و پیشرفت بوده و برای اجرای هر برنامه و راهکار باید پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی درسطح وسیعی شکل گیرد.

شفیع بهرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه همراهی با مردم، الگوی برنامه ریزیهای قدرتهای توانمند است و در این بین رسانه های ارتباط جمعی نقش یک مجرای ارتباطی بین مردم و قدرتهای حکومتی را ایفا می کنند، اظهار داشت:عدم استفاده صحیح از توان روابط و فقدان تکنولوژیهای ارتباطی باعث رشد کند و زمانبر کشورهای در حال توسعه می شود و مطالعات نشان می دهد بسیاری از کشورهای جهان سوم از ظرفیت و پتانسیل رسانه های جمعی تنها برای ترویج ایدئولوژی و سیاستهای حاکم بر جامعه بکار برده اند، بدیهی است الگوی ارتباط یک طرفه رسانه های جمعی در توسعه متوازن نمی تواند کارآمد باشد.

به اعتقاد این کارشناس ارتباطات و روابط عمومی، زمانی کشورهای در حال توسعه می توانند به درستی از ظرفیت های رسانه های ارتباطی برای توسعه یافتگی بهره بگیرند که بدون تمرکزگرایی در ساخت و مدیریت برنامه های رسانه ای از مشارکت عموم جامعه برای طراحی و حتی نظرسنجی مستمر استفاده کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تمرکززدایی در رسانه های محلی و منطقه ای نسبت به رسانه های ملی، بیان داشت: به دلیل تشابه فرهنگی سازندگان و فرستندگان پیام با مخاطبان، اجرای برنامه های همسو با سلیقه های جامعه باعث ایجاد تعاملات تنگاتنگ و نزدیک می شود.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی ارومیه، وظایف روابط عمومی را چنین تشریح کرد: ترسیم ارتباطات داخلی و تدوین، تنظیم ارتباطات خارجی و همچنین ارتباط با رسانه ها، برگزاری همایشها در مناسبات گوناگون از مهمترین وظایف روابط عمومی ها محسوب می شود.

به گفته ی بهرامیان افکارسنجی و نظرخواهی درون و برون سازمان یکی دیگر از برنامه های اجرایی فعالان عرصه روابط عمومی بوده، اما در حال حاضر با توجه به پیشرفت های حاصل شده در بخش ارتباطات و اطلاعات، وظایف روابط عمومی ها به سه بخش مهم اطلاع یابی، پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی تقسیم شده است.

سیستم آموزش روابط عمومی در کشور بیمار است

کارشناس اراتباطات و روابط عمومی وضعیت کنونی روابط عمومی های کشور را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: روابط عمومی های کشور به دلیل مشکلات ساختاری و نبود زیرساختها و ابزار لازم در امر تحقق روابط ثمربخش ناموفق عمل کرده اند.

وی عدم بهره مندی از مهارتها و دانش های لازم فنون تخصصی از دیگر معضلات پیش روی عرصه روابط عمومی دانست و ادامه داد: متاسفانه بسیاری از بخشهای روابط عمومی در کشور اعتبار لازم برای تهیه تجهیزات و سیستمهای نوین اطلاع رسانی را ندارند.

بهرامیان در ادامه سخنان خود اضافه کرد: بسیاری از مدیران و مسئولان درک درستی از جایگاه روابط عمومی در عصر حاضر ندارند و تدابیری برای رفع موانع پیشروی رشد روابط عمومی ها انجام نمی یابد، که عدم آموزش صحیح و نبود مباحث ارتباطات در آموزشهای مدیریتی در بی مهری مدیران به این حرفه بی تاثیر نبوده است.

کارشناس علوم ارتباطات و روابط عمومی با بیان اینکه متاسفانه در این حرفه متولی متمرکز و واحدی وجود ندارد و در طی چند سال تنها دو آئین نامه برای روابط عمومی ها تهیه و ابلاغ شده است، گفت: اما هیچ یک از بندهای این آئین نامه در هیج یک از نهادها و ارگانها حداقل در بعد استانی اجرا نشده است و نظارتی از سوی ابلاغ کنندگان در خصوص عدم اجرا صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان غربی در سال 1384 ، یادآور شد: در چهار سال گذشته نه تنها نشست مشترکی بین اعضا صورت نگرفته است بلکه این تشکل بدون فعالیت و ثمربخشی راکد باقی مانده و در واقع می توان گفت روابط عمومی های استان بدون ارتباطات صنفی و وحدت رویه با یکدیگر به پیش می روند.

80 درصد مسئولان روابط عمومی های استان مدرک مرتبط با حرفه خود را ندارند

بهرامیان ارتقای سیستم آموزش علوم ارتباطات در مراکز آموزشی و آشنایی مجموعه روابط عمومی با مقوله روابط عمومی الکترونیک، برگزاری همایش و سمینارهای مشترک با حضور مدیران و روابط عمومی ها را از مهم ترین راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی روابط عمومی ها عنوان و خاطر نشان کرد: نباید فراهم سازی زیرساختهای لازم جهت ارتقای سطح خدمات روابط عمومی را فراموش کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه سیستم آموزشی علوم ارتباطات در کشور، افزود: بعد از برگزاری نخستین دوره آموزشی روزنامه نگاری در سال 1340، موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی در سال 1347 تاسیس و از آن زمان تاکنون مراکز علمی متعدد در این راستا تشکیل یافته اند که جالب است بدانیم شیوه های گوناگون و پراکنده در آموزش علوم ارتباطات به وضوح دیده می شود و هریک از مراکز علمی بر شیوه های تدریسی خود تاکید و اصرار دارند.

تاکید بر توسعه روابط عمومی الکترونیک

مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که توسعه روابط عمومی الکترونیک در برطرف سازی نیازهای ارتباطی دوسویه تا چه میزان ثمربخش بوده است، گفت: روابط عمومی ها درگسترش جوامع الکترونیکی بهترین اهرم محسوب می شوند و در این بین به کار آمدن نیروهای متخصصی در عرصه های فناوری اطلاعات، حرف اول را می زند تا بتوان از ظرفیت بالقوه این هنر هشتم نهایت استفاده را کرد.

علی درست قول با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر فراگیری آموزشها و مهارتهای ضروری جهت افزایش قابلیتها و تجارب روابط عمومی ها جدی گرفته نمی شود و بسیاری از نیروها مهارت لازم درجهت بکارگیری فناوری های نوین را ندارند، افزود: لبته نباید به گسترش روابط عمومی بسنده کرد و با اتکا به روابط عمومی الکترونیک انتظار برآوردسازی تمامی اهداف داشت، بلکه این فن جدید، قسمتی از وظایف و برنامه ریزیهای روابط عمومی را به نمایش می گذارد.

وی تغییر دیدگاه عموم جامعه نسبت به روابط عمومی را مهم ترین حرکت به سمت علمی و تخصصی شدن این حرفه دانست و بیان داشت: روابط عمومی نمی تواند تنها یک ابزار سازمانی محسوب شود و نقشی در تحولات جامعه و درون سازمانی نداشته باشد، بلکه روابط عمومی بعنوان یک عنصر قوی نه تنها مدافع حقوق مردم است بلکه نماینده سازمان در بطن جامعه است.

وی که 19 سال سابقه اجرایی در عرصه روابط عمومی را در کارنامه کاری خود دارد، ادامه داد: روابط‌عمومی قدمتی به اندازه ارتباطات انسانی دارد ترغیباتی با استفاده از هنر و ادبیات که البته شاید نام روابط‌ عمومی را نداشته و سپس طی سالیان زیاد با تغییر شکلهای متعدد به صورت امروزی در آمده و تبدیل آن به شکل علمی و مدون هنوز ادامه دارد، تا چندی پیش حتی مرز روابط‌ عمومی و تبلیغات مشخص نبوده گرچه هنوز هم این مرز بصورت تلفیق مشترک خصوصا در کشور ما مشهود است، اما جایگاه روابط‌ عمومی گسترده‌ تر از یک اطلاع‌رسانی سازمان‌ مدار است.

مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه روابط‌ عمومی ها نقش اول را در توسعه اهداف سازمانی دارند به نظر می‌رسد هنوز به جایگاه مطلوب و واقعی خود نرسیده است، همچنین با در نظر گرفتن داشته‌ها،‌ امکانات و دانسته‌های هر واحد برآوردن کامل انتظارات عمومی و برون سازمان هم راستا با تعاملات درون سازمانی عمل بسیار دقیق و ظریفی است که هنوز برای بسیاری روابط‌عمومی‌ها پاسخ به این انتظارات و رسیدن به اهداف فوق کاملا میسر نشده است.

به نظر کارشناسان پیگیری امر آموزش روابط عمومی ها از سوی متولیان امر، ایجاد انجمن حرفه ای روابط عمومی در مراکز استانها، برگزاری نشستهای مشترک برای تبادل اطلاعات با اساتید علوم ارتباطات و حمایت مادی و معنوی از این حرفه، ایجاد تعاونی منسجم با جامعه خبرنگاران، برگزاری جشنواره روابط عمومی در سطح استانها مهمترین راهکارها و راهبردها در راستای رشد و ارتقای توان فعالان این عرصه هستند.