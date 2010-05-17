داراب ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: اردوهای تیم ملی در حال حاضر در حال برگزاری است و ما قصد داریم با ارائه سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، به اهداف خود دست پیدا کنیم و وزنه برداری را به روزهای خوب گذشته بازگردانیم. در هر مقطع زمانی باید به فراخور فعالیت‌های انجام شده به بررسی عملکرد وزنه برداران کشورمان بپردازیم و پروسه موفقیت را تکمیل کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: وزنه برداری ایران چهار رویداد مهم شامل رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، قهرمانی بزرگسالان جهان، المپیک نوجوانان سنگاپور و بازیهای آسیایی گوانگژو را پیش رو دارد و وزنه برداران در اردو به سر می برند تا برای این رویدادها آماده شوند.

ریاحی در پایان گفت: طبق گزارش‌هایی که از مربیان دریافت می کنیم، در حال حاضر اوضاع وزنه برداران حاضر در اردوها راضی کننده است و امیدواریم که نتایج مطلوبی در رقابت‌های پیش رو کسب کنیم.