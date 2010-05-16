به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حسن جان عباس پورقمی عصر یکشنبه به مناسبت روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران رسانه ها با بیان این اینکه مازندران در بخش ارتباطات سیار، دائمی و اعتباری به روز است، افزود، ما جوابگوی نیازمندی‌های موجود هستیم و در طرح فجر همراه که از بهمن 88 شروع به کار کردیم هنوز هم آماده واگذاری هستیم از جمله تلفن دو قلوی خانواده به مبلغ 20 هزار تومان به همراه یک شارژ 10هزارتومانی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم به سیار بودن گرایش دارند در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار تلفن در بخش سیار پاسخگوی نیازمندی‌های مردم است.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران با اشاره به اینکه در بخش دیتا رویکرد جامعه به سمت استفاده از فناوری جدید است، گفت: هر مشترکی در مازندران درخواست فیبرنوری کند ما حاضریم حداکثر با فاصله 500 متر فیبرنوری در اختیارشان قرار دهیم به طوری که در اختیار تمام دانشگاه‌های مازندران و شهرک‌های صنعتی و ادارات قرار گرفت.

وی افزود: رویکرد جدید ما و همکاران بعد از اشباع توسعه سخت افزاری خدمات مهندسی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران گفت، مخابرات مازندران از نظر توسعه سخت‌افزاری اشباع شده است.

عباس پور بیان داشت: شعار روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی به نام زندگی بهتر و شهر بهتر با فناوری اطلاعات شکل گرفته است به طوری که دنیا و جامعه در ایران به ویژه مازندران به حدی رسیده که خیلی از بسترهای زندگی بر زیرساخت‌های آی سی تی فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران تصریح کرد، مخابرات برای توسعه برقراری ارتباطات در بخش کاربری تلفن سیار، ثابت و دیتا فعالیت می‌کند که تلفن ثابت مازندران به روز بوده به طوری که تاکنون یک میلیون و 350 هزار تلفن ثابت در مازندران نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه : مخابرات استان مازندران درزمینه پوشش منطقه‌ای و ترافیکی کاملا پاسخگوی نیازها مشترکین بوده افزود: دراین زمینه مخابرات استان با یک میلیون و 650 هزار مشترک در ایام تعطیلات در مازندران پاسخگو بود.

عباس پوردرادامه بیان داشت: در ایام عادی جابه‌جایی مشترکان همراه 70 درصد در محدوده شهرستان و 90 درصد به طور سیار در مازندران در تعطیلات جابه‌جا می‌شود.