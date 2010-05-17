نادر قاضی پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: بنده سه سئوال را برای هفته جاری از وزیران مطرح کرده ام که دو سئوال مربوط به صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی و یک سئوال مربوط به منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان است.

وی افزود: مهم ترین سئوال بنده که در دستور کار کمیسیون اجتماعی نیز قرار دارد مربوط به وزیر رفاه است و اینکه چرا تامین اجتماعی برای راه اندازی اپراتور سوم مبلغ یاد شده که 49 درصد از مبلغ راه اندازی این اپراتور است را در بانک پاسارگاد گذاشته و مخابرات آن را جلب کرده اما نسبت به بازپس‌گیری آن از سوی تامین اجتماعی و دریافت این مبلغ از شرکت اتصالات امارات متحده عربی اقدامی نکرده است؟

قاضی پور تصریح کرد: بر اساس آنچه اعلام شده است، سیم کارتهای مربوط به اپراتور سوم مخابرات از 22 بهمن سال جاری توزیع خواهد شد و از اردیبهشت سال آینده رسما شاهد راه اندازی اپراتور سوم مخابرات خواهیم بود.

وی درباره سئوال خود از وزیر امور خارجه نیز گفت: سئوال من از آقای متکی این است که چرا یکی از کشورهای همسایه شمالی کشورمان از تروریستها حمایت می کند، به آنها مقر و پادگان می‌دهد اما وزارت خارجه هنوز واکنشی در قبال این اقدامات این کشور نداشته است؟