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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

قاضی پور در گفتگو با مهر:

یک شرکت اماراتی بدهی 42 میلیارد تومانی به ایران را نمی‌دهد

یک شرکت اماراتی بدهی 42 میلیارد تومانی به ایران را نمی‌دهد

نماینده ارومیه از وزیر رفاه و تامین اجتماعی خواست تا توضیح دهد که چرا این وزارتخانه طلب 30 میلیون یورویی خود معادل 42 میلیارد تومان را از شرکت اتصالات امارات متحده عربی نمی‌گیرد.

نادر قاضی پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: بنده سه سئوال را برای هفته جاری از وزیران مطرح کرده ام که دو سئوال مربوط به صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی و یک سئوال مربوط به منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان است.

وی افزود: مهم ترین سئوال بنده که در دستور کار کمیسیون اجتماعی نیز قرار دارد مربوط به وزیر رفاه است و اینکه چرا تامین اجتماعی برای راه اندازی اپراتور سوم مبلغ یاد شده که 49 درصد از مبلغ راه اندازی این اپراتور است را در بانک پاسارگاد گذاشته و مخابرات آن را جلب کرده اما نسبت به بازپس‌گیری آن از سوی تامین اجتماعی و دریافت این مبلغ از شرکت اتصالات امارات متحده عربی اقدامی نکرده است؟

قاضی پور تصریح کرد: بر اساس آنچه اعلام شده است، سیم کارتهای مربوط به اپراتور سوم مخابرات از 22 بهمن سال جاری توزیع خواهد شد و از اردیبهشت سال آینده رسما شاهد راه اندازی اپراتور سوم مخابرات خواهیم بود.

وی درباره سئوال خود از وزیر امور خارجه نیز گفت: سئوال من از آقای متکی این است که چرا یکی از کشورهای همسایه شمالی کشورمان از تروریستها حمایت می کند، به آنها مقر و پادگان می‌دهد اما وزارت خارجه هنوز واکنشی در قبال این اقدامات این کشور نداشته است؟

کد مطلب 1084269

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