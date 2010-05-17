اجلاس سران گروه 15 در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، لوییز لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل ، ماهیندا راجا پاکسا رئیس جمهور سریلانکا ، رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر، عبدالله واد رئیس جمهور سنگال ، استفان کالانزو موسیوکا معاون رئیس جمهور کنیا 7 رئیس دولت هستند که در کنار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین نشست گروه 15 در تهران شرکت می کنند.



اس ام کریشنا وزیر امور خارجه هند و وزیر خارجه نیجریه ، ام .اس هدایت نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر صنایع اندونزی و اوسوالدو آلوارز نماینده ویژه رئیس جمهور شیلی، محمود محی الدین وزیر سرمایه گذاری مصر داتوک سری حسنی هنازله وزیر دوم دارایی مالزی، ارنستو مارتینس گوندرا نماینده دائم آرژانتین در ژنو از دیگر شرکت کنندگان اجلاس سران در تهران هستند.



کارلوس تیرادو سابالا سفیر مکزیک در تهران و الکساندر سادوف نیکوف سفیر روسیه در تهران نیز به نمایندگی از کشورشان در اجلاس تهران حضور می یابند.



ایران در سال 2006 و در حاشیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا (کوبا) ریاست این گروه را عهده‌دار شد و پایان اجلاس تهران ریاست گروه 15 را به کشور سریلانکا تحویل می دهد.



گروه 15 در سال 1368 با هدف هماهنگ کردن مواضع کشورهای در حال توسعه در قبال رویدادهای مهم بین‏المللی تشکیل شد. در حال حاضر19 کشورعضو این گروه هستند.

