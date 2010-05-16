سرکرده جدید القاعده در عراق مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش العربیه، در پی هلاکت ابوعمر البغدادی در عملیات نیروهای امنیتی و ارتش عراق، جانشین وی تعیین شد.



ابوبکر البغدادی جای ابوعمر البغدادی را گرفته است تا از این پیش هدایت تروریستهای تکفیری را برای انجام عملیات بزدلانه و ضد انسانی بر ضد اکثریت ملت عراق با هدف شعله ور کردن آتش جنگ فرقه ای و مذهبی برعهده بگیرد.





نیروهای عراقی چند هفته پیش در یک عملیات شناسایی در منطقه الثرثار در استان صلاح الدین واقع در شمال بغداد ابو عمر البغدادی و ابو ایوب المصری را به هلاکت رساندند.

گفتنی است خبر هلاکت 2 سرکرده القاعده در عراق طی سالهای گذشته بارها اعلام و از سوی شبکه القاعده تکذیب شده بود.



ابوحمزه المهاجر معروف به ابوایوب المصری فرمانده نظامی شبکه القاعده در جولای 2006 جایگزین ابومصعب الزرقاوی مسئول انفجارهای خونین عراق شده بود.



خاطر نشان می شود شبکه العربیه ید طولایی در حمایت رسانه ای و تبلیغاتی از گروههای تروریستی به ویژه تروریستهایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم آن فعالیت می کنند، دارد که پرونده سیاه این شبکه در حمایت از عبدالمالک ریگی سرکرده گروه تروریستی موسوم به جندا... که مرتکب جنایات فراوانی بر ضد مردم بیگناه کشورمان شده بود، این حقیقت را اثبات می کند؛ العربیه پیش از دستگیری ریگی، خبرنگار خود را به محل اختفای این تروریست جنایتکار فرستاده و گزارش کاملی درباره اقدامات ضد انسانی وی تهیه کرد و نکته تاسف آور در گزارشهای العربیه، تلاش این شبکه برای پاک کردن وجهه سراسر خشونت طلبانه و ضد انسانی گروهک ریگی بود.



