جزئیات کامل تغییرات دستیاری89/ کارنامه داوطلبان دستیاری تغییر کرد

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازنگری در نحوه پذیرش دستیار با عنوان "تحول در نظام پذیرش دستیار در دوره های تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ" مبتنی بر نیازسنجی بوده و در سه نشست متوالی شورای آموزش پزشکی با کارشناسی زیاد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: آیین نامه اجرایی این موضوع تنظیم شده است و بر اساس آن بخشی از تغییراتی که اعمال می شود از دوره سی و هشتم خواهد بود و برخی دیگر از تغییرات نیز از دوره سی و نهم به بعد اعمال خواهد شد.

تغییرات اعمال شده از دوره سی و هشتم در سال 89

محققی با اشاره به تغییراتی که از سال 89 در آزمون دستیاری اعمال می شود اظهار داشت: در این گروه از تغییرات، چهار تغییر عمده اعمال می شود که از مهمترین آنها می توان به تاثیر نمره پیش کارورزی اشاره کرد:

تاثیر 10 درصدی نمره پیش کارورزی در پذیرش دستیاری

وی اضافه کرد: استفاده از نمره پیش کارورزی دهک بندی شده افراد با 10 درصد تاثیر در محاسبه نمره کل یکی از این تغییرات است که برای نحوه اعمال آن تمام جوانب نیز کارشناسی شده است.

استفاده از نمره پیش کارورزی در اولین دوره اختیاری و ترجیحی است

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به مهر گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی این است که فرصت بیشتری به داوطلبان داده شود تا از این ظرفیت به نفع خودشان استفاده کنند و این موضوع در اولین دوره اختیاری و ترجیحی بوده و افرادی که وضعیت این نمره برای آنها مطلوب نیست در این دوره استثنائاً از روال سابق استفاده می کنند و آنهایی که نمرات خوبی دارند می توانند در این دوره از آن استفاده کنند.

محققی خاطرنشان کرد: استفاده از نمره کل دوره آموزش پزشکی بدون محاسبه نمره پیش کارورزی و نمره دوره کارورزی از دیگر موضوعاتی است که از سال جاری اعمال می شود.

وی با اشاره به علت انتخاب این نمره برای تاثیر در نحوه پذیرش دستیار یادآور شد: علت این است که برخی از کارورزان با مقررات جدید می توانند در آزمون شرکت کنند اما این در حالی است که هنوز بخشی از این افراد کار خود را به اتمام نرسانده اند. مقرر شد برای همه افراد نمرات پیش کارورزی و دوره کارورزی را حذف کنیم و بقیه معدل دوره را مورد محاسبه قرار دهیم که این معدل نیز 10 درصد تاثیر خواهد داشت.

تغییرات کارنامه داوطلبان دستیاری از سال 89

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تغییراتی که در کارنامه داوطلبان دستیاری از سال جاری اعمال می شود به مهر گفت: از سال 89 کارنامه حاوی نمره و رتبه متفاوت بر اساس ضرایب برای پذیرش در هر رشته تخصصی ارائه می شود. این موجب می شود که افراد به سمت رشته های مورد نظر خود درست هدایت شوند.

وی اضافه کرد: این ضرایب کارشناسی شده اند و به موقع به داوطلبان اطلاع رسانی می شود. به عنوان مثال فردی که می خواهد به رشته تخصصی جراحی برود سئوالات دروس جراحی ضرایب بیشتری خواهد داشت.

تعدیل شرکت شاغلین به تحصیل در آزمون دستیاری

محققی اظهار داشت: تعدیل میزان شرکت شاغلین به تحصیل در دوره کارورزی در آزمون نیز از دیگر تغییراتی است که از این دوره اعمال می شود. پدیده ای که موجب اعتراض در دوره سی و هفتم بود و از سویی باعث بالا رفتن سطح رقابت شده بود این بود که کارورزان نسبت به سایر داوطلبان آمادگی به مراتب بیشتری داشتند و از این رو تصمیم گرفته شد که شرکت این گروه تعدیل شود.

وی اضافه کرد: تعداد رشته هایی که هر فرد می تواند انتخاب کند نیز از این پس محدود می شود. اکنون داوطلبان امکان انتخاب 100 رشته محل را دارند که این امکان انتخاب زیاد باعث می شود که افراد در جاهای مورد نظر قبول نشوند. از همین رو میزان انتخاب محدود می شود.

مصاحبه ساختارمند دانشگاهها و سنجش رفتار حرفه و .... از سال 90 اعمال می شود

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به مواردی که از دوره سی و نهم به بعد در آزمون دستیاری اعمال می شود به مهر گفت: از جمله مواردی که از دوره 39 اعمال می شود می توان به مصاحبه ساختارمند دانشگاهها، آزمون توانمندی ها و مهارتهای دوره پزشکی، سنجش رفتار حرفه ای، استفاده از نمرات سنجش توانمندی های ارتباطی، استفاده از سوابق آموزشی داوطلبان، استفاده از سوابق پژوهشی داوطلبان در قالب آیین نامه های استعداد درخشان، تاثیر نمره دوره کارورزی و تاثیر مدت خدمات درمانی در بخش سلامت اشاره کرد.

وی اضافه کرد: همه این موارد با 20 درصد تاثیر در نظر گرفته می شود و موجب می شود که از اهمیت آزمون در طول زمان کاسته شود و با سایر طرق عینی و معتبر جایگزین شود.

شرط قطعی ورود به دستیاری شرکت در آزمون است

محققی اظهار داشت: یک موضوع در آیین نامه تصریح شده است که هیچ فردی بدون شرکت در آزمون متمرکز وارد دوره دستیاری نخواهد شد و شرط قطعی ورود به دستیاری شرکت در آزمون است.