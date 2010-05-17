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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

"آشفتگی" و "هیچکس" برای شبکه چهار تهیه می‌شود

"آشفتگی" و "هیچکس" برای شبکه چهار تهیه می‌شود

فیلم‌های تلویزیونی "آشفتگی" و "هیچکس" به تهیه‌کنندگی پریسا عشقی و کارگردانی رضا بهشتی برای شبکه چهار تهیه می‌شود.

پریسا عشقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "آشفتگی" را من همراه رضا بهشتی می‌نویسم و همزمان بهشتی روی فیلمنامه "هیچکس" کار می‌کند‌. این دو فیلم تلویزیونی برای گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تهیه می‌شود. داستان "آشفتگی" درباره گرفتاری‌های قشر تحصیل‌کرده متوسط جامعه است.

وی در ادامه افزود: داستان "هیچکس" درباره مردی است که گذشته خوبی ندارد، اما در اثر حادثه‌ای که برایش رخ می‌دهد با ذات پاک از دنیا می‌رود. این دو تله فیلم موضوع خاصی دارد، چرا که ماموریت شبکه چهار هم فرق می‌کند.

بهشتی و عشقی کارگردانی و تهیه فیلم‌های تلویزیونی "واقعیت مجازی"، "پنجره‌ای رو به حیات"، "شاید زود، شاید هرگز"، "در انتهای کوچه زمستان"، "سرقت ادبی" و ... را در کارنامه دارند.

کد مطلب 1084360

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