  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

صبح امروز/

پیکرهای پاک دو شهید دفاع مقدس در بابل تشییع شد

پیکرهای پاک دو شهید دفاع مقدس در بابل تشییع شد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با وفات حضرت فاطمه زهرا، پیکرهای پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس صبح دوشنبه در بابل تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، در مراسم تشییع پیکرهای پاک شهدا تعدادی از مسئولان ارشد کشوری، استاندار مازندران، ائمه جمعه و مردم شهید پرور استان و بابل حضور داشتند.

حضور پرشور جوانان و دانشجویان در مراسم تشییع این پیکرها وصف ناپذیر بوده است.
 
پیکرهای پاک و مطهر این شهیدان گمنام قرار است پس از تشییع با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه در جوار مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل به خاک سپرده خواهند شد.
 
مراسم وداع پرشور با این شهدای گمنام دیشب در جوار بارگاه امامزاده قاسم بابل برگزار شد.
 
مازندران در دوران انقلاب و دفاع مقدس، ده هزار و 300 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.
کد مطلب 1084383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها