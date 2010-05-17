پوشش خبری اجلاس گروه 15 توسط 300 خبرنگار داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، در چهاردهمین نشست سران گروه 15 در تهران کشورهای ترکیه، کنیا، الجزایر، برزیل، سنگال، زیمبابوه و سریلانکا در سطح مقامات عالی (رئیس جمهور، معاون اول یا نخست وزیر) شرکت کرده اند.

همچنین کشورهای هند، نیجریه در سطح وزیر امور خارجه و اندونزی و شیلی در سطح نماینده ویژه رئیس جمهور، مالزی در سطح وزیر دارایی، آرژانتین در سطح نماینده دائم این کشور در ژنو به همراه کاردار آن در تهران و همچنین کشورهای مکزیک و روسیه نیز در سطح سفیر در این اجلاس شرکت کرده اند.

رجیب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ، سماشکو معاون اول نخست وزیر بلاروس و ناصر بن عبدالله آل ثانی معاون وزیر خارجه قطر و وزیر مشاور در امور کابینه قطر از مهمانان ویژه چهاردهمین نشست سران گروه 15 در تهران هستند.

چهاردهمین نشست سران گروه 15 در تهران نخستین اجلاسی است که در یکی از کشورهای عضو و به طور مستقل برگزار می شود چرا که اجلاس های گذشته گروه 15 همواره در حاشیه اجلاس های غیر متعهدها برگزار می شده است.

بیش از300 خبرنگار،عکاس، تصویربردار و گزارشگر داخلی و خارجی چهاردهمین اجلاس سران گروه 15 در تهران را پوشش خبری می دهند.

همچنین قرار بود که هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا در این اجلاس شرکت کند که بنا به دلایلی نامشخص، سفر وی به تهران و حضورش در این اجلاس منتفی شده است.

گروه 15 تاکنون 32 اجلاس در سطح وزرا و یکصد اجلاس نیز در سطح کارشناسان برگزار کرده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.