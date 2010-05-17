کتاب راهنمای سرمایه گذاری کرمان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا زراعتی شب یکشنبه در جلسه سرمایه گذاری کرمان اظهار داشت: استان کرمان در بخشهای مختلف دارای پتانسیلهای زیادی است که برای بالقوه کردن آنها نیاز به جذب سرمایه وجود دارد.

وی افزود: با اشاره به سیاستهای مدیریت استان کرمان در خصوص جذب سرمایه در استان کرمان گفت: در این راستا طی دو سال گدشته همایش سرمایه گذاری در کرمان با حضور مسئولان کشور و سرمایه گذاران برگزار شد که نقش تاثیرگذاری در جذب سرمایه در استان دارد.

زراعتی خاطرنشان کرد: در راستای جذب سرمایه باید تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا کنیم که در این راستا کتاب راهنمای سرمایه گذاری برای آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با موقعیتهای سرمایه گذاری منتشر شده است.

معاون استاندار کرمان اضافه کرد: سرمایه گذاری بیشتر در استان در گرو ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران است که در این راستا همه مدیران استان باید تلاش کنند.

وی شفاف سازی فرایندهای اجرایی را در جذب سرمایه تاثیرگذار دانست و خواستار همکاری تمامی دستگاههای اجرایی در خصوص جذب سرمایه در کرمان شد و گفت: رفاه اجتماعی و افزایش اشتغال در استان کرمان از نتایج جذب سرمایه می باشد.

وی گفت: باید با جذب سرمایه به استان کرمان باید زمینه توسعه و پیشرفت استان کرمان مهیا شود.