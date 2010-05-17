اجرای مراسم عقد توسط عاقد روباتیک / عروس و داماد از عاقد روباتیک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که عروس با لباس سفید و مجللش وارد راهرو شد تقریبا تمامی حاضران مجلس به جز عاقد مراسم از جا برخاستند زیرا عاقد بر روی صندلی مخصوصش پیچ شده بود.

این مراسم عقد که توسط روباتی 1.2 متری با چشمهایی درخشان و موهایی پلاستیکی انجام شد در واقع اولین مراسم عقدی است که در تاریخ توسط یک روبات اجرا شده است. این مراسم تاریخی در رستورانی در مرکز توکیو برگزار شد و I-Fairy عاقد برای حضور در این مراسم حلقه هایی از گل را به تن کرده بود. از سویی دیگر کابلهای هادی از بخش زیرین روبات خارج شده و چند متر دورتر به زیر پرده سیاه رنگی هدایت شده بود. جایی که مردی بر روی رایانه اش خم شده بود و دستورهای لازم را برای روبات ارسال می کرد.

ژاپن یکی از پیشرفته ترین صنایع روباتیک جهان را دارا است و در کنار آن فعالیتهای دولت این کشور نیز در راستای حمایت از این صنعت برای پیشرفت آن در آینده است. امروزه مدلهای صنعتی در کارخانه ها جا افتاده و عادی به شمار می روند اما به تازگی شرکتهای ژاپنی حرکتی را برای وارد کردن روباتها به زندگی روزمره انسان آغاز کرده اند.

شرکت هوندا روبات متحرکی به شکل یک کودک ساخته است و دیگر شرکتها نیز روباتهایی را برای سرگرم کردن سالخوردگان یا شرکت در بازی بیسبال ابداع کرده اند. شرکت Kokoro که هدف نهایی اش "نفوذ به دل انسانها" است نیز دایناسور روباتیک عظیمی را ویژه نمایشگاهها ساخته و روباتهای انسان نمایی که می توانند لبخند بزنند یا بخندند را ابداع کرده است.

"ساتوکو اینوئه" عروس این مراسم تاریخی که یکی از کارمندان شرکت سازنده I-Fairy نیز به شمار می رود می گوید: "مراسم خیلی جالبی بود. به نظر من ژاپنیها به شدت باور دارند که روباتها دوستشان هستند. آنهایی که در صنایع روباتیک فعالیت دارند این موضوع را به خوبی احساس و درک می کنند اما بیشتر مردم روباتهایی را در کنار خود می خواهند که بتواند به گونه ای به آنها خدمت کند."

همچنین "توموهیرو شیباتا" 42 ساله، داماد مراسم که به عنوان استاد علوم روباتیک در موسسه علوم و تکنولوژی نارا فعالیت دارد می گوید: "بهتر بود این روبات کمی هوشمندتر باشد اما I-Fairy در ابراز کردن احساساتش بسیار خوب است."

بر اساس گزارش AP، روبات I-Fairy با قیمت 68 هزار دلار در بازار به فروش می رسد و به گفته سخنگوی شرکت Kokoro سه نمونه از آن در سنگاپور، آمریکا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته اند. بازوی این روبات از 18 نوع حرکت برخوردار است و معمولا حرکات و صداهای برنامه ریزی شده را تکرار می کند.