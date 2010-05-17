میچل چهارشنبه به سرزمینهای اشغالی بازمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "صائب عریقات" روز گذشته اعلام کرد که "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا در امور خارمیانه این هفته به احتمال زیاد چهارشنبه یا پنجشنبه به سرزمینهای اشغالی و مناطق فلسطینی سفر می کند.

وی افزود: میچل در سفر به سرزمینهای اشغالی به صورت جداگانه با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و درباره انجام مذاکرات غیرمستقیم سازش گفتگو می کند.

بر اساس این گزارش، اولین دور مذاکرات غیرمستقیم سازش میان مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی هفته گذشته پایان یافت و دولت آمریکا این مذاکرات را "جدی و گسترده" برای هر دو طرف خواند.

بر اساس این گزارش ماه گذشته رژیم صهیونیستی از ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس اشغالی خبر داد که در پی این خبر مذاکرات سازش به حالت تعلیق درآمد.

در حالی صحبت از آغاز دوباره مذاکرات سازش به میان می آید که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه ملت فلسطین ادامه می دهد و اخراج تعداد بیشتری از آنها را در دستور کار قرار داده است.