به گزارش خبرنگار مهر در قم حجتالاسلام محمدحسین موسیپور صبح دوشنبه در جمع هیئت فرهنگی مذهبی خادم الحسین(ع) ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سخنانی اظهار داشت: هیئات مذهبی و مجالس عزاداری در طول تاریخ تشیع فرهنگ حسینی و فاطمی را نسل به نسل و سینه به سینه منتقل کرده و این مشعل فروزان را همواره شعلهور نگاه داشته و ماندگاری تشیع را علی رغم همه هجمهها و توطئه دشمنان موجب شدهاند.
وی همچنین تصریح کرد: تلاش و فعالیت در عرصه احیای ارزشها و دفاع از قرآن و ولایت، عبادتی بزرگ و ارزشمند است که باید قدر آن را بدانیم و برنامههای هیئات مذهبی باید به تعمیق شناخت و معرفت دینی مردم منجر شود.
استاندار قم با بیان اینکه امروزه دشمنان از طریق جنگ نرم مبارزه با اسلام و انقلاب را در پیش گرفتهاند، تأکید کرد: مساجد و حسینیهها و هیئات مذهبی سنگری مستحکم در برابر دسیسههای دشمنان و بدخواهان این نظام ولایی هستند.
وی با بیان اینکه افق اندیشه ما نمیتواند بلندای قله کمالات حضرت صدیقه کبری(س) را درک کند، افزود: این دریای فضائل انسانی و این روح بلند الهی قابل توصیف و تصویر نبوده و درک شخصیت ایشان بسیار فراتر از عقل و درک بشریست.
استاندار قم در پایان خاطر نشان کرد: مکتب والای اسلام چنین ذخایر ارزشمند و گرانقدری را در خود جای داده و الگوهای بی بدیل را به جهان بشریت عرضه کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم تأکید کرد: برنامههای هیئات مذهبی باید به گونهای باشد که به تعمیق شناخت و معرفت دینی منجر شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم حجتالاسلام محمدحسین موسیپور صبح دوشنبه در جمع هیئت فرهنگی مذهبی خادم الحسین(ع) ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سخنانی اظهار داشت: هیئات مذهبی و مجالس عزاداری در طول تاریخ تشیع فرهنگ حسینی و فاطمی را نسل به نسل و سینه به سینه منتقل کرده و این مشعل فروزان را همواره شعلهور نگاه داشته و ماندگاری تشیع را علی رغم همه هجمهها و توطئه دشمنان موجب شدهاند.
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