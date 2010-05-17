کانون گل محمدی و گلاب در دانشگاه کاشان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه کاشان عصر روز یکشنبه در مراسم افتتاح کانون هماهنگی گل محمدی و گلاب در پژوهشکده اسانس هاس طبیعی دانشگاه کاشان، اظهار داشت: در حال حاضر در صنعت اسانس سازی ما از استاندارد کشورهای بلغارستان، ترکیه و مراکش استفاده می کنیم اما امیدواریم با راه اندازی این کانون، محصولات صنعتی کشورمان از جمله گلاب در جهان مطرح شود.

وی با تأکید بر اینکه میعادگاه گل محمدی در ایران است، افزود: این در حالی است که 80 درصد اسانس جهان را بلغارستان تأمین می کند.

ساداتی نژاد با اشاره به راه اندازی مرکز رشد تخصصی گلاب و گل توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم افزود: تصویب راه اندازی این مرکز رشد به منظور ارائه ایده های مختلف علمی پژوهشی در زمینه تخصصی گلاب و گل محمدی بوده است.

وی با بیان اینکه امروز کشور ایران علی رغم داشتن توان بالقوه و بسیار بالا در این صنعت از جایگاه شایسته خود در جهان در این زمینه فاصله دارد، گفت: این کانون و در کل پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان برای بکارگیری دانش و فناوری روز این صنعت در کشور، با حمایت همه جانبه می تواند به جایگاه خود برسد.

رئیس دانشگاه کاشان با تأکید بر اینکه گلاب و گل محمدی در ایران به ویژه در قمصر کاشان تاریخچه درخشانی دارد، گفت: در طول زمان در ایران و در قمصر در بحث اسانس ها فعالیتهای متعددی صورت گرفته و گلابگیران سنتی و صنعتی وضعیت اقتصادی خاصی را در منطقه ایجاد کرده اند به همین دلیل پژوهشکده اسانس های طبیعی به عنوان اولین پژوهشکده در خاورمیانه تاسیس شد تا بدین وسیله بتوانیم نقش فرماندهی و راهبری را در منطقه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت در دانشگاه کاشان راه اندازی شد که اولین آن کانون فرش بود و در حال حاضر نیز کانون هماهنگی گل محمدی و گلاب راه اندازی شده است.