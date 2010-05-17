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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

اختصاصی مهر/

موتمن مجموعه رمضان شبکه تهران را می‌سازد

موتمن مجموعه رمضان شبکه تهران را می‌سازد

مجموعه تلویزیونی "فعلاً از پذیرفتن خانواده معذوریم" به کارگردانی فرزاد موتمن برای ماه رمضان شبکه تهران تهیه می‌شود.

فرزاد موتمن در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این مجموعه تلویزیونی را عباس نعمتی و طلا معتضدی می‌نویسند و نگارش همچنان ادامه دارد. به احتمال زیاد همزمان با تصویربرداری نگارش فیلمنامه "فعلاً از پذیرفتن خانواده معذوریم" هم ادامه می‌یابد. من هم در طول نگارش نظراتم را به نویسندگان می‌دهم.

وی در ادامه افزود: این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمود رضوی برای ماه رمضان شبکه تهران تهیه می‌شود و هنوز هیچ کدام از بازیگران قطعی نشده‌اند و نمی‌توانم در حال حاضر توضیحی درباره قصه بدهم، اما اول خردادماه این پروژه را کلید می‌زنم.

موتمن با ساخت مجموعه "فعلاً از پذیرفتن خانواده معذوریم" نخستین تجربه مجموعه‌سازی  خود را کسب می‌کند. فیلم سینمایی "پوپک و مش ماشاء‌الله" به کارگردانی او هم اکنون در اکران است.

موتمن کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی "کرگدن"، "ساعت گیج زمان" و "شب زده" و فیلم‌های سینمایی "هفت پرده" ،  "شب‌های روشن" "جعبه موسیقی" و "صداها" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1084456

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