فقیه برای دیدار با مسئولان هلال احمر و صلیب سرخ جهانی وارد ژنو شد

سید علیرضا سادات میر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابوالحسن فقیه صبح امروز "دوشنبه" برای دیدار با رؤسای فدراسیون و صلیب سرخ سفر راهی ژنو شد اظهار داشت: رئیس جمعیت هلال احمر ایران در این سفر دو روزه با هدف آشنایی و انجام مذاکرات برای توسعه همکاریها، نشستهایی را با "تاداترو کونوئه" رئیس ژاپنی فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر و "ژاکوب کلنبرگر" رئیس سوئیسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برگزار می‌کند.

وی گفت: فقیه در ادامه این سفر در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با "سالوانو بریسنو" مدیر برنامه استراتژی سازمان ملل متحد در امر کاهش خطر سوانح و "رشید خالیکوف" مدیر بخش هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو می کند.

سادات میر افزود: در این سفر تنها مصطفی محقق مشاور بین الملل هلال احمرفقیه را همراهی می کند. همچنین با توجه به برگزاری نشست اعضای هیئت حکام فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در ژنو، دیدار با رؤسای جمعیتهای ملی نیز از جمله برنامه های رئیس جمعیت هلال احمر در این سفر است.

