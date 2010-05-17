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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

درگفتگو با مهر عنوان شد:

فقیه برای دیدار با مسئولان هلال احمر و صلیب سرخ جهانی وارد ژنو شد

فقیه برای دیدار با مسئولان هلال احمر و صلیب سرخ جهانی وارد ژنو شد

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر گفت: رئیس جمعیت هلال احمر صبح امروز دوشنبه با هدف گفتگو و افزایش همکاریها و مناسبات ایران با سایر کشورهای عضو جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ، رؤسای فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر، کمیته بین المللی صلیب سرخ و مدیران ارشد سازمان ملل متحد وارد ژنو شد.

سید علیرضا سادات میر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابوالحسن فقیه صبح امروز "دوشنبه" برای دیدار با رؤسای فدراسیون و صلیب سرخ سفر راهی ژنو شد اظهار داشت: رئیس جمعیت هلال احمر ایران در این سفر دو روزه با هدف آشنایی و انجام مذاکرات برای توسعه همکاریها، نشستهایی را با "تاداترو کونوئه" رئیس ژاپنی فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر و "ژاکوب کلنبرگر" رئیس سوئیسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برگزار می‌کند.

وی گفت: فقیه در ادامه این سفر در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با "سالوانو بریسنو" مدیر برنامه استراتژی سازمان ملل متحد در امر کاهش خطر سوانح و "رشید خالیکوف" مدیر بخش هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو می کند.

سادات میر افزود: در این سفر تنها مصطفی محقق مشاور بین الملل هلال احمرفقیه را همراهی می کند. همچنین با توجه به برگزاری نشست اعضای هیئت حکام فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در ژنو، دیدار با رؤسای جمعیتهای ملی نیز از جمله برنامه های رئیس جمعیت هلال احمر در این سفر است. 
 

کد مطلب 1084466

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