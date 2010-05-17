سران شرکت کننده در اجلاس تهران کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، روسای جمهور سریلانکا ، زیمبابوه ، الجزایر، ونزوئلا ، برزیل و سنگال به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران، 7 رئیس جمهوری هستند که در چهاردهمین نشست سران گروه 15 در تهران شرکت داشتند.

براین اساس قرار است رئیسان جمهور شرکت کننده دراجلاس تهران درکنفرانس مطبوعاتی مواضع خود را درباره توافقات اجلاس سران گروه 15 اعلام کنند.

اجلاس سران گروه 15 صبح امروز در تهران برگزار شد و روز شنبه نیز اجلاس وزیران گروه 15 در تهران برگزار شده بود.

ماهیندا راجا پاکسا رئیس جمهور سریلانکا، رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه، عبدالعزیزبوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزولا، لوییز لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل وعبدالله واد رئیس جمهور سنگال شش رئیس جمهوری هستند که در چهاردهمین نشست گروه 15 در تهران شرکت داشتند.

استفان کالانزو موسیوکا معاون رئیس جمهور کنیا ، اس ام کریشنا وزیر امور خارجه هند و وزیرخارجه نیجریه از دیگر شرکت کنندگان اجلاس سران در تهران بودند.

داتوک سری حسنی هنازله وزیر دوم دارایی مالزی ، محمود محی الدین وزیر سرمایه گذاری مصر، ام اس هدایت نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر صنایع اندونزی و اوسوالدو آلوارز نماینده ویژه رئیس جمهور شیلی نیز در اجلاس گروه 15 حاضر بودند.

نمایندگان مکزیک، روسیه، آرژانتین نیز در اجلاس تهران حضور یافتند.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران ریاست این اجلاس بر عهده داشت.

آرژانتین، برزیل، شیلی، ونزوئلا، جامائیکا، مکزیک، الجزایر، مصر، کنیا، نیجریه، سنگال، زیمبابوه، هند، اندونزی، ایران، مالزی و سریلانکا 17 عضو گروه 15 را تشکیل می‌دهند.