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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش:

مهلت مشاهده و اصلاح اطلاعات آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمدید شد

مهلت مشاهده و اصلاح اطلاعات آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمدید شد

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام کرد: مهلت مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبت نامی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی صابری با تاکید بر درخواست داوطلبان مبنی بر ارائه فرصت مناسب گفت: مهلت نحوه مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبت نامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 28/2/89 تمدید شد.

وی گفت: داوطلبان می توانند به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارده تا ساعت 16 روز سه شنبه با ورود به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به نشانی http://Aee.medu.ir  و یا به لینک سایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی http:// medu.ir  مراجعه و نسبت به اصلاح اطلاعات در مهلت مقرر اقدام کنند.
 
 
کد مطلب 1084507

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