مهلت مشاهده و اصلاح اطلاعات آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی صابری با تاکید بر درخواست داوطلبان مبنی بر ارائه فرصت مناسب گفت: مهلت نحوه مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبت نامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 28/2/89 تمدید شد.





وی گفت: داوطلبان می توانند به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارده تا ساعت 16 روز سه شنبه با ورود به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به نشانی http://Aee.medu.ir و یا به لینک سایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی http:// medu.ir مراجعه و نسبت به اصلاح اطلاعات در مهلت مقرر اقدام کنند.