به گزارش خبرگزاری مهر، کریسپ در این نشست به بررسی اخلاق نتیجه‌گرا و اخلاق وظیفه‌گرا می‌پردازد و با بررسی آنها شیوه و روش سوم اخلاق را تبیین می‌کند.

کریسپ می‌گوید در طول چند دهه گذشته این دیدگاه در فلسفه اخلاق مورد پذیرش قرار گرفته که فضیلت اخلاقی از رهگذر آنچه نتیجه‌گرایان می‌گویند قابل قبول و تبیین است. او می‌گوید نتیجه‌گرایان اعتقاد دارند نتیجه عمل مهم است.

کریسپ معتقد است که دیدگاه دیگری که وجود دارد موسوم به وظیفه‌گرایی است. به اعتقاد او در این رویکرد "نتیجه" ملاک رفتار اخلاقی نیست بلکه این وظیفه است که امر به عمل اخلاقی می‌دهد.

کریسپ در این نشست می‌خواهد بگوید روش و شیوه سومی هم وجود دارد که با این دو دیدگاه متفاوت است.

راجر کریسپ از اساتید فلسفه دانشگاه آکسفورد است. حوزه‌های تخصصی او اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه باستان است.

دلایل عقلانی و خیر، دیدگاه هیوم درباره فضیلت، مطلوبیت و اخلاق، ارزشها، دلایل عقلانی ساختار توجیه و دیدگاه ارسطو درباره نفس از جمله آثار او هستند.