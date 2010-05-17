  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

نشست "سومین رویکرد اخلاق" برگزار می‌شود

نشست "سومین رویکرد اخلاق" برگزار می‌شود

راجر کریسپ فیلسوف اخلاق معاصر و استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در دانشگاه اپن انگلستان به بررسی رویکردهای اخلاقی و طرح روش اخلاقی خود می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریسپ در این نشست به بررسی اخلاق نتیجه‌گرا و اخلاق وظیفه‌گرا می‌پردازد و با بررسی آنها شیوه و روش سوم اخلاق را تبیین می‌کند.

کریسپ می‌گوید در طول چند دهه گذشته این دیدگاه در فلسفه اخلاق مورد پذیرش قرار گرفته که فضیلت اخلاقی از رهگذر آنچه نتیجه‌گرایان می‌گویند قابل قبول و تبیین است. او می‌گوید نتیجه‌گرایان اعتقاد دارند نتیجه عمل مهم است.

کریسپ معتقد است که دیدگاه دیگری که وجود دارد موسوم به وظیفه‌گرایی است. به اعتقاد او در این رویکرد "نتیجه" ملاک رفتار اخلاقی نیست بلکه این وظیفه است که امر به عمل اخلاقی می‌دهد.

کریسپ در این نشست می‌خواهد بگوید روش و شیوه سومی هم وجود دارد که با این دو دیدگاه متفاوت است.

راجر کریسپ از اساتید فلسفه دانشگاه آکسفورد است. حوزه‌های تخصصی او اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه باستان است.

دلایل عقلانی و خیر، دیدگاه هیوم درباره فضیلت، مطلوبیت و اخلاق، ارزشها، دلایل عقلانی ساختار توجیه و دیدگاه ارسطو درباره نفس از جمله آثار او هستند.
کد مطلب 1084512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار