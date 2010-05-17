حضور مراجع تقلید قم در میان دستجات عزاداری

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین وحید خراسانی ظهر دوشنبه بر اساس سنت هر ساله با پای پیاده، در حالی که بسیاری از مقلدان و مردم عزادار قم وی را همراهی میکردند، از بیت خود به سوی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت کردند و در جوار مضجع شریف این بانوی بزرگوار به عزاداری پرداختند.
همچنین آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی نیز از محل دفتر خود در خیابان چهارمردان با پای پیاده به همراه تعداد قابل توجهی از مردم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) حرکت کردند تا در مراسم عزاداری دختر رسول الله شرکت کنند.
مراسم امروز همانند سالهای گذشته با استقبال چشمگیر مردم همراه بود، به طوری که خیابانهای صفائیه و چهارمردان مملو از عزاداران بود و حرکت جمعیت به کندی صورت میگرفت.
این مراسم همه ساله از سوی مراجع تقلید قم و با حضور خیل عظیم عزادارن و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار میشود که در سالهای گذشته مرحوم آیتالله محمد فاضل لنکرانی و آیتالله میرزا جواد تبریزی نیز در این مراسمها حضور داشتند.
قم در عزای دختر پیامبر گریست
بر اساس این گزارش، در سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س) مراسمهای عزاداری در بیوت مراجع عظام، تکایا و مساجد قم برپا شد و شهر مقدس قم یکپارچه سیاهپوش است و عزاداران در سوگ دختر پیامبر اکرم(ص) اشک ماتم ریخته و بر سر و سینه میزنند.
در این مراسمها سخنرانان به تشریح ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) و مداحان نیز به ذکر مناقب و مدح این بانوی بزرگوار میپردازند.
در همین حال مردم قم در قالب دستههای عزاداری به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران حرکت میکنند و با حضور در این مکانها مقدس به سر و سینه میزنند.
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