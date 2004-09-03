« يادداشت ورزشي» المپيك آتن و اثبات شايستگي رشته هاي رزمي

گروه ورزشي" مهر": اين براي اولين بارنيست كه رشته هاي رزمي جور ورزش ايران را مي كشند. دربازيهاي آسيايي بانكوك ويا پوسان هم اين رشته هاي تكواندو، ووشو ، جودو وكاراته بودند كه چيزي بيش از60 درصد مدالها را براي ايران كسب كردند. حال نيزدرآتن طلاي ساعي صعود 18 پله اي ايران را درجدول توزيع مدالها باعث شد.

درميان كاروان ورزشي ايران اعزامي به المپيك 2004 آتن، طلاي حسين رضازاده ازقبل محتمل بنظرمي رسيد وهمگان ديدند كه بدون كوچكترين ترديدي قوي ترين مرد جهان توانست مدالي خوشرنگ را زينت سينه خود كند. اما هادي ساعي درآتن يك فوق ستاره بود كه توانست با اقتدارتمام ، مدال طلا را كسب كند. يوسف كرمي نيزروي سكوي سوم ايستاد تا اين نتيجه عالي ثبت شود.

اينگونه نتايج بايد توجه مسوولين سازمان را بيش ازگذشته به رشته هاي رزمي جلب كند. ازاين پس نگاه سازمان بايد به رشته هاي رزمي متفاوت ازقبل باشد. جودوي ايران با كمي سرمايه گذاري وتلاش بيشترمي تواند درپكن مدالهاي متعددي كسب كند. تكواندوازهم اكنون بايد براي4 سال بعد با انگيزه وتلاشي مضاعف گام بردارد. كاراته و ووشونيزدرآستانه حضوردرالمپيك هستند.

بدون شك توجه مادي ومعنوي سازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك نتيجه اي مثبت را دربرخواهد داشت. رشته هاي رزمي بارها وبارها ثابت كرده اند كه استحقاق توجه وجلب نظرمسوولان رده بالاي سازمان تربيت بدني را دارند. درخشش تكواندو درآتن نمونه بارزآن است، هرچند جودونيزمي توانست اين درخشش را كامل كند. بايد منتظرشد وديد آيا درزمان تعيين بودجه ورزش بازهم رشته هايي كه هيچ جايگاهي دردنيا ندارند سهم بيشتري را دراختيارمي گيرند ويا مبناي تقسيم بودجه براساس قابليتهاي فني، مدال آوري وشايستگي صورت مي گيرد.