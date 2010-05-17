تداوم رویکرد خصمانه انگلیس در برابر ایران / ابراز خشم از توافق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، توافق سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه درباره تبادل سوخت هسته ای چنان خشم مقامات انگلیسی را برانگیخت که "آلیستایر برت" وزیر امور خارجه جدید این کشور امروز دوشنبه طی بیانیه ای مدعی شد که با وجود مبادله اورانیوم ایران به ترکیه، این کشور هنوز یک "عامل جدی برای نگرانی" است، مخصوصا اینکه ایران از انجام گفتگو درباره برنامه هسته ای خود یا همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری کرده است.

وی با وجود امضای این توافق شفاف و سازنده در حضور مقامهای بین المللی افزود: اگر ایران درصدد ارسال اورانیوم با درصد غنای پایین به خارج از کشور و بر اساس تبادل سوخت هسته ای با حمایت ترکیه و برزیل است، باید فورا آژانس بین المللی انرژی اتمی را در جریان بگذارد.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح توافقات 10 ماده‌ای ایران، ترکیه و برزیل درباره تبادل سوخت گفته بود: مقرر شد 1200 کیلوگرم سوخت اورانیوم کمتر غنی‌ شده در ترکیه به صورت امانت نگهداری شود که در مالکیت ایران خواهد بود و تهران و آژانس امکان نظارت بر آن را دارند.