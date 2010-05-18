  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۴۷

تیم فوتبال القادسیه قهرمان جام امیر کویت شد

تیم فوتبال القادسیه قهرمان جام امیر کویت شد

تیم القادسیه با برتری مقابل الکویت عنوان قهرمانی چهل و هشتمین دوره مسابقات فوتبال جام امیر کویت را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال القادسیه دوشنبه شب در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام امیر کویت در ورزشگاه شهر کویت به مصاف الکویت رفت و با برتری 4 بریک مقابل این تیم در ضربات پنالتی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

برای القادسیه در ضربات پنالتی سعود عبدالعزیز المجد، نهیر محسن الشمری، فراس الخطیب و عبدالعزیز المشعان گلزنی کردند تا این تیم برای سیزدهمین بار قهرمان مسابقات فوتبال جام امیر کویت شود. از سوی دیگر فهد عوض در ضربات پنالتی برای تیم الکویت موفق بود و حسین حاکم المشری و رودریگو کاریکا در گشودن دروازه القادسیه ناکام ماندند.

بدین ترتیب تیم القادسیه فصل آینده یکی از نمایندگان فوتبال کویت در مسابقات فوتبال جام AFC خواهد بود.

کد مطلب 1084615

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها