تیم فوتبال القادسیه قهرمان جام امیر کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال القادسیه دوشنبه شب در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام امیر کویت در ورزشگاه شهر کویت به مصاف الکویت رفت و با برتری 4 بریک مقابل این تیم در ضربات پنالتی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

برای القادسیه در ضربات پنالتی سعود عبدالعزیز المجد، نهیر محسن الشمری، فراس الخطیب و عبدالعزیز المشعان گلزنی کردند تا این تیم برای سیزدهمین بار قهرمان مسابقات فوتبال جام امیر کویت شود. از سوی دیگر فهد عوض در ضربات پنالتی برای تیم الکویت موفق بود و حسین حاکم المشری و رودریگو کاریکا در گشودن دروازه القادسیه ناکام ماندند.

بدین ترتیب تیم القادسیه فصل آینده یکی از نمایندگان فوتبال کویت در مسابقات فوتبال جام AFC خواهد بود.