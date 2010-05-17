دل نری سامپدوریا را به قصد یوونتوس ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، یوونتوس پس از اینکه در میانه فصل رقابت‌های سری آ ، "چیرو فرارا" را از سمت خود برکنار کرد، با "آلبرتو زاکه‌رونی" هم به توفیقی دست نیافت و اکنون به دنبال مربی جدیدی برای فصل آتی رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیاست.

ریکاردو گارونه، رئیس باشگاه سامپدوریا با تایید خبر جدایی دل نری از این تیم گفت: "دل نری از سامپدوریا رفته است. فکر می کنم او به تورین برود".

باشگاه سامپدوریا در بیانیه‌ای نوشت: "سامپدوریا از این طریق از زحمات دل نری و دستیارانش در این باشگاه تشکر می کند و برای آنها بهترین آرزوها را دارد".