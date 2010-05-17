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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۲۳

دل نری سامپدوریا را به قصد یوونتوس ترک کرد

دل نری سامپدوریا را به قصد یوونتوس ترک کرد

لوییجی دل نری از سامپدوریا جدا شد تا هدایت تیم فوتبال یوونتوس را برعهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، یوونتوس پس از اینکه در میانه فصل رقابت‌های سری آ ، "چیرو فرارا" را از سمت خود برکنار کرد، با "آلبرتو زاکه‌رونی" هم به توفیقی دست نیافت و اکنون به دنبال مربی جدیدی برای فصل آتی رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیاست.

ریکاردو گارونه، رئیس باشگاه سامپدوریا با تایید خبر جدایی دل نری از این تیم گفت: "دل نری از سامپدوریا رفته است. فکر می کنم او به تورین برود".

باشگاه سامپدوریا در بیانیه‌ای نوشت: "سامپدوریا از این طریق از زحمات دل نری و دستیارانش در این باشگاه تشکر می کند و برای آنها بهترین آرزوها را دارد".

کد مطلب 1084627

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