موج مخالفت با وضع موجود جهان در حال فراگیر شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه اجلاس گروه 15 در دیدار رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه با اشاره به ضرورت همکاری کشورهای عضو گروه 15 گفت: باید گروه 15 را احیاء کرده و از همه ظرفیت های آن در جهت منافع ملت های خود و اصلاح ساختارهای اقتصادی جهانی استفاده کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه جبهه ضد استعماری و ضد سلطه در حال قوت گرفتن است، اظهار داشت: نظام سلطه نمی تواند جلوی این روند را بگیرد و چاره ای جز همراهی و یا تسلیم شدن در برابر مطالبات عمومی ملت ها ندارد.

احمدی نژاد گفت: کشورها و ملت های مستقل باید در کنار هم در برابر زیاده خواهی ها، مقاومت و از همدیگر حمایت کنند.



رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه روابط ایران و زیمبابوه در حال گسترش است گفت: باید از همه ظرفیت های موجود در دو کشور برای افزایش همکاری های دوجانبه در بخش های مختلف استفاده کرد.

رابرت موگابه رییس جمهور زیمبابوه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه چهاردهمین اجلاس گروه 15 از سطح بالایی برخوردار بود، اظهار داشت: اجلاس تهران، شروعی برای تجدید حیات دوباره گروه 15 بود و باید تلاش کنیم این گروه را هر چه بیشتر فعال سازیم.

وی همچنین با بیان اینکه روابط ایران و زیمبابوه بر خلاف میل و انتظار قدرت های غربی در حال افزایش است، گفت: به هر میزانی که دیدارها و مناسبات ایران با کشورهای آفریقایی از جمله زیمبابوه افزایش پیدا می کند، غرب منزوی تر می شود.



