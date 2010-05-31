سد کلاک غیرقابل بهره برداری و سد کیلان در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، آبهای گذری در مناطق مختلف شهرستان دماوند به دلیل کوهستانی بودن و ارتفاع زیاد این شهرستان سودی برای این دیار کم آب نداشته و معمولا درصد بالایی از آن به سوی دشتهای ورامین سرازیر می شود که در این میان احداث عوارضی نظیر انواع سد در مسیر سیلابهای سطحی، به شرط مهندسی درست می تواند کمک شایانی در ذخیره این ماده حیاتی بسیار مهم محسوب شود.

اما انتظار مردمان شهر کیلان و مناطق اطراف آن برای احداث سد وادان (سد کیلان) به سه دهه رسیده و سد "کلاک" نیز چندی پیش توسط سیلاب محلی و البته مهندسی نادرست این سازه خاکی از بین رفتن که شواهد موجود از غیر قابل استفاده بودن این

سامانه مهم ذخیره آب خبر می دهند.

اجرای سد کیلان در انتظار دستورات ریاست جمهوری

نماینده مردم شهرستان دماوند در گفتگویی با خبرنگار مهر پیرامون دو سد یاد شده فوق اظهار داشت: یکی از مسائلی که به عنوان اولویت در سطح مدیریت شهرستان دماوند مطرح است کمبود منابع آبی می باشد.

شاهرخ رامین ادامه داد: درنشستی که چندی پیش با حضور مدیر کل آب استان تهران برگزار گردید، 11 پروژه سد این شهرستان به لحاظ فنی یا اقتصادی فاقد توجیه لازم تشخیص داده شد تا اینکه 15 روز پیش با راهنمایی کارشناسان حوزه آبخیزداری، نامه ای به رئیس جمهور مبنی بر اعطای یک میلیون متر مکعب آب در سال برای آغازکار سد وادان و پنج میلیون متر مکعب آب جهت تقویت منابع زیرزمینی ارسال شد.

این مسئول پیرامون مزایای ناشی از احداث سد کیلان خاطرنشان کرد: ایجاد این سازه می تواند مزایای بسیاری از جمله تامین آب شرب اهالی دماوند، اختصاص آب کشاورزی به "دشت هومند" آبسرد و سیراب نمودن باغات شهر دماوند و کیلان داشته باشد.

وی مصرف آب آشامیدنی شهرستان دماوند را بالاتر از حد استاندارد دانست و عنوان کرد: مصرف آب شرب در شهرستان دماوند به نسبت سایر نقاط از حجم زیادی برخوردار است و تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که نبود آب کشاورزی در این شهر منجر به مصرف آب شرب برای سیراب نمودن باغات و اراضی کشاورزی می شود که ایجاد سد مذکور در مدیریت آب و کاستن از این معضل موثر خواهد بود.

سد کلاک از سامانه های ذخیره آب شهرستان خارج شد

رامین در خصوص سد کلاک نیز یادآور شد: سد کلاک توسط پیمانکار بخش خصوصی احداث شد و ایراد به وجود آمده، ناشی از کم توجهی های صورت گرفته در اجرای این طرح است.

نماینده مردم شهرستان دماوند بیان داشت: از آنجایی که در احداث سدهای خاکی لوله های سرریز نمی بایست از تاج سد باشند پیمانکار این طرح مجبور به شکافت مجدد سازه مذکور و گنجاندن لوله های سرریز شد.

این مسئول با بیان اینکه سد کلاک از جریان سامانه های ذخیره آب شهرستان دماوند خارج شده است، افزود: بازسازی مجدد این سد به دو تکه شدن و عدم وجود هارمونی در آن منجر شد و نهایتا سیلاب بخش بالایی سازه فوق را با خود برد و این امر بر دغدغه مسئولان شهرستان دماوند پیرامون آبرسانی به مناطقی نظیر کلاک، مشهد و یدره افزود و باید راهکاری نو در خصوص رفع این مشکل عملی شود.

شاهرخ رامین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چه راهکارهایی می توان برای رفع معضل آب مناطق مذکور به کار بست، اظهار داشت: خوشبختانه آب چندانی پشت این سازه خاکی انباشته نشده بود و این حاثه خسارتی در پی نداشت اما تامین آب نواحی یاد شده مستلزم اقداماتی نظیر آبرسانی از طریق سامانه های لوله گذاری یا ایجاد سدی دیگر است.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.