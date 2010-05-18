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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

هلال ماه در نزدیکی دو ستاره جوزای آلفا و بتا

هلال ماه در نزدیکی دو ستاره جوزای آلفا و بتا

شامگاه امروز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه هلال ماه در نزدیکی دو ستاره آلفا و بتا جوزا قرار می گیرد.

خسرو جعفری زاده دبیر انجمن نجوم اهداز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب توضیح داد: شامگاه سه شنبه 28 اردیبهشت ماه جاری هلال ماه باریک در کنار دو ستاره برادر به نامهای آلفا جوزا (کاستور) و بتا جوزا (پلوکس) قرار می گیرد.

وی ادامه داد: رصدگران برای مشاهده این رویداد کمی پس از غروب خورشید به بالای افق غربی نگاه کنند. در سمت راست ماه این دو ستاره قابل رویت است.

به گزارش مهر، صورت فلکی جوزا یا دو پیکر از صورت های فلکی منطقه البروجی است که خورشید در تیر ماه در آن قرار دارد. جوزا دارای ۱۳ ستاره پر نور (درخشندگی بیش از۴) است. آلفا جوزا (کاستور یا راس التوام المقدم) و بتا جوزا (پلوکس یا راس التوام الموخر) ستاره های پر نور این صورت فلکی و نمایانگر سرهای دو پیکر هستند.

کد مطلب 1084679

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