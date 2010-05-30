راههای خراب و مسیر پررنج عشایر همدان /عشایر در انتظار بازسازی ایل راهها

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شیوه زندگی عشایری توأم با کوچندگی، یکی از ابتدایی ترین شکلهای حیات اجتماعی است که از واپسین دوران شکل گیری زندگی اجتماعی انسانها آغاز شده و با پشت سرگذاشتن فراز و فرودهای تاریخی، تا به امروز استمرار پیدا کرده است.

بر اساس نتایج آخرین سرشماری اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچنده استان همدان، تعداد 11 هزار و 500 نفر جمعیت عشایری در قالب هزار و 867 خانوار کوچنده و 305 خانوار نیمه کوچنده و چهار ایل و 24 طایفه مستقل در محدوده جغرافیایی در حدود 10 درصد از قلمروهای مرتعی استان همدان استقرار دارند.

رئیس اداره امور عشایر استان همدان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: ایلات و طوایف عشایری، با حفظ فرهنگ (سنن، عادات، آداب و رسوم، مناسک و آیین های اصیل خود) تنوع و غنای فرهنگی کشور را دوچندان کرده اند.

حسین شرفی با بیان اینکه زندگی در دل طبیعت همانقدر که آرامش بخش و روح نواز است، با مشکلات و سختیهای بسیار همراه است، اظهار داشت: از بلایای طبیعی مانند سیل و آتش سوزی که بگذریم، مشکلات اقتصادی و آموزشی و بهداشتی بسیار، زندگی عشایر را سخت می کند.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات مربوط به مراتع، زمان و نحوه کوچ، موانع دامداری و دامپروری و نیازمندی های رفاهی و اجتماعی، زندگی عشایر را متلاطم می کند، گفت: خشکسالی خطری است که بیش از دیگر موارد، عشایر را تهدید می کند.

شرفی با بیان اینکه زندگی در دامان طبیعت می تواند برای بسیاری از مردم جالب و دیدنی باشد، گفت: از آنجا که زندگی عشایری در بسیاری از کشورها از بین رفته، این موضوع کنجکاوی بسیاری از گردشگران را جلب می کند تا با این نوع زندگی آشنا شوند زیرا دست و پنجه نرم کردن با طبیعت، شیوه خاصی از سبک زندگی را برایشان پدید آورده که منحصر به فرد و در نوع خود شگفت انگیز است.

زندگی عشایر قوانین نانوشته ای دارند که کمتر کسی از آنها تخطی می کند

وی ادامه داد: زندگی عشایر قوانین نانوشته ای دارند که کمتر کسی از آنها تخطی می کند، چادر زدن آنها از تکنیک خاصی پیروی می کند و طرح قالی و حتی دار قالی شان با نوع دار قالی در جامعه روستایی فرق دارد.

وی افزود: عشایر در هنگام کوچ و در وقت اسکان و در گرمسیر و سردسیر، شیوه های ویژه برای ادامه حیات در پیش می گیرند، پشم می چینند، شیر می دوشند، جاجیم می بافند، روغن می گیرند، ماست می زنند، شاهنامه می خوانند، مهمان نوازند و سنتها را گرامی می دارند، موی بز می ریسند و در سیاه چادرهایشان می آسایند و زندگی عشایری یک دنیای هیجان انگیز و در عین حال پر مشقت است.

شرفی گفت: باید با ایجاد فضای لازم با قابلیت ها و ساز و کارهای اثربخش و متناسب با ویژگیهای جامعه عشایری، جنبه های مختلف زندگی عشایر را در معرض دید عموم قرار داد تا بتوان در زمینه گردشگری و جذب گردشگر پیشرفت کرد.

عشایر میراث داران سنتهای اصیل ایرانی هستند

رئیس اداره امور عشایر استان همدان گفت: عشایر میراث داران و حاملان بخشی از فرهنگ، ارزشها و سنتهای اصیل ایرانی هستند.

شرفی ادامه داد: عشایر استان همدان شامل چهار ایل ترکاشوند، یارمطاقلو، حسنوند و جمیر است که در میان آنها ایل ترکاشوند یکی از بزرگترین ایلهای عشایر در استان همدان است که شغل اصلی آنان کشاورزی و دامداری است.

وی گفت: همدان هر ساله میزبان 100 خانوار از عشایر استانهای کرمانشاه و لرستان است که عمدتا از طوایف جمیر و حسنوند هستند.

رئیس اداره امور عشایر استان همدان با بیان اینکه جمعیت دامی عشایر استان همدان با در اختیار داشتن 95 هزار هکتار از مراتع استان معادل 500 هزار راس است، گفت: آنچه که نقش عشایر استان همدان را بیش از پیش مهم کرده است تولیدات دامی عشایر است که امروزه علاوه بر تامین نیاز استان همدان از محصولات دامی مانند گوشت، شیر، پشم، کشک، روغن حیوانی به دیگر نقاط کشور نیز صادر می شود و تولید سالانه شش هزار تن گوشت قرمز و دو هزار و 465 لیتر شیر توسط عشایر استان همدان نقش بسزایی در تولید این استان داراست.

ایل راههای همدان بر اثر طغیان رودخانه تخریب شده است

حسین شرفی یادآور شد: متاسفانه بر اثر بارندگی شدید در سال جاری بخشی از ایل راههای کوچندگان استان همدان بر اثر طغیان رودخانه و ریزش کوه تخریب و شسته شده است که باید در راستای ترمیم آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عبور و مرور در این مسیرها مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: هرچند که بارندگی خوب سال 89 موجب خوشحالی دامداران شده است اما مشکلاتی را به همراه داشته است.

شرفی ادامه داد: اداره راه و ترابری باید بر اساس آیین نامه ساماندهی عشایر مصوب سال 84 هیئت وزیران حمایت و مساعدت های خود را در این زمینه مبذول فرماید.

وی خواستار توجه به بیمه دام عشایر استان همدان شد و با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی اظهار داشت: صندوق بیمه بانک کشاورزی باید در این خصوص اقدام کند.