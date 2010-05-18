به گزارش خبرنگار مهر، فرنگی کاران ابتدا روزهای 14 تا 18 خردادماه در رقابتهای جایزه بزرگ تفلیس در گرجستان شرکت می کنند تا عملکرد برخی کشتی گیران در این رقابتها محک بخورد.
حضور در تورنمنت جایزه بزرگ باکو در تیرماه دیگر برنامه کادر فنی پیش از حضو در این دو رویداد است که به نظرمی رسد پس از این رقابتها تا حدودی ترکیب تیم ایران مشخص شود. فرنگی کاران حضور در تورنمنت بین المللی لهستان در مردادماه را نیز در برنامه خود دارند.
مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابتهای جهانی از روز اول خردادماه در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود.
رقابتهای قهرمانی جهان اواسط شهریورماه در مسکو ومسابقات کشتی بازیهایی آسیایی گوانگژو اواخر آبان ماه برگزار خواهد شد.
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