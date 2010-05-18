اردوی آموزش سیاسی تشکل های دانشجویی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جبلی گفت: اردوی آموزشی امسال بین دو ترم تحصیلی دانشجویان و در بهمن ماه برگزار خواهد شد تا با فرصت زمانی مناسب و برگزاری کارگاههای آموزشی، دانشجویان فعال شناسایی و به ستاد اردو معرفی شوند.

مدیر امور سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به ارتقای سطح کیفی این اردوها گفت: معاونت سیاسی نهاد، شورای علمی آموزشی را تشکیل داده است و این شورای 10 نفره که اعضای آن به تصویب هیئت رئیسه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها رسیده است، به بررسی و تدوین مجدد محتوای آموزشی کارگاه ها و اردوی آموزشی اعم از عناوین و سرفصل های دروس و متون کمک آموزشی اقدام خواهد کرد.

جبلی افزود: برای شرکت در اردوی امسال معیارهایی در نظر گرفته شده که بر اساس آن هر کس که می خواهد در اردوی امسال شرکت کند، لازم است یک دوره کارگاه های آموزشی مقدماتی که در دانشگاه ها برگزار می شود را پشت سر بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: این کارگاه ها از فروردین ماه آغاز شده و تا انتهای ترم پاییز ادامه دارد نفرات برگزیده، فعال و منتخب این کارگاهها از طریق دفاتر نهاد شناسایی شده و برای شرکت در اردوی آموزشی سراسری به معاونت سیاسی معرفی می شوند.