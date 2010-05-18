در گفتگو با مهر مطرح شد: غیرقانونی بودن ورود مخابرات به عرصه اینترنت پرسرعت بی سیم

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تمامی اپراتورهایی که بخواهند خارج از بورس، سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کنند باید تاییدیه این اقدام را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه این قانون برای اپراتور سراسری وایمکس "مبین نت" نیز مصداق دارد اضافه کرد: تاکنون این اپراتور درخواستی مبنی بر فروش بخشی از سهام خود به سازمان تنظیم مقررات ارائه نکرده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق ماده 4 پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی کشور، هرگونه واگذاری سهام نباید بدون هماهنگی با این سازمان انجام پذیرد و تاییدیه سازمان باید در این زمینه اخذ شود.
کرم پور در مورد غیرقانونی بودن اقدام شرکت مخابرات ایران برای خرید سهام شرکت مبین نت پاسخی نداد و به مهر گفت: اپراتور مبین نت برای فروش بخشی از سهام خود مسیر مشخص شده را طی نکرده است.
هفته گذشته وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تصمیم این شرکت برای خرید سهام 40 درصدی شرکت مبین نت خبر داد و به مهر گفت: همراه اول به زودی و با تصویب هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ، 40 درصد سهام اپراتور وایمکس مبین نت را خریداری می کند که با این خرید سهام، همکاری شرکت مخابرات ایران با این اپراتور برای ارائه سرویس وایمکس آغاز می شود.
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