170 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد ایلام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عادل نوروزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تحقیق و پژوهش بازوی توانمندی برای ادارات و نهادهای دولتی استان است.
وی تصریح کرد: انجام بیش از 170 طرح پژوهشی توسط واحد ایلام در سال های گذشته کمک شایانی به توسعه استان در راستای تصمیم گیری مسئولان بر اساس یافته های علمی است.
وی گفت: این واحد دانشگاهی همواره خود را متعهد به کمک علمی به تمام دستگاههای اجرایی است و این واحد دانشگاهی در راستای تولید علم و انجام تحقیق و پژهش هیچگونه محدودیتی ندارد.
این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیش از 12 هزار دانشجو در 50 رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
نظر شما