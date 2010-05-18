170 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد ایلام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عادل نوروزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تحقیق و پژوهش بازوی توانمندی برای ادارات و نهادهای دولتی استان است .

وی تصریح کرد: انجام بیش از 170 طرح پژوهشی توسط واحد ایلام در سال های گذشته کمک شایانی به توسعه استان در راستای تصمیم گیری مسئولان بر اساس یافته های علمی است .

وی گفت: این واحد دانشگاهی همواره خود را متعهد به کمک علمی به تمام دستگاههای اجرایی است و این واحد دانشگاهی در راستای تولید علم و انجام تحقیق و پژهش هیچگونه محدودیتی ندارد .