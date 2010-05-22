جای شمسایی در تیم ملی خالی است/ امیدوارم کاپیتان خوبی برای ایران باشم

محمد هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی شرایط خوبی دارد. خوشبختانه تیم دوران بدنسازی را به اتمام رسانده و کارهای تاکتیکی را مرور می کنیم. وضعیت به گونه‌ای است که می توانیم امیدوار باشیم که در مسابقات ازبکستان برای دهمین بار قهرمان آسیا خواهیم شد.

وی یاد آور شد: در سال 2006 طی حوادثی جام قهرمانی را از دست دادیم. در بازی با ژاپن داور به ناحق مصطفی نظری را از زمین اخراج کرد و با کم شدن یک بازیکن کار ما دشوار شد. ما از ژاپن گل خوردیم و بعد از گل حملات زیادی روی دروازه این تیم داشتیم. متاسفانه توپ‌های ما داخل گل نرفت و ژاپنی‌ها هرچه زدند گل شد.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران کار این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا را دشوار خواند و گفت: نهایت سعی و تلاش خود را به کار می گیریم که در آسیا بازهم قهرمان شویم و ناکامی سال 2006 را جبران کنیم.

وی از ژاپن، تایلند و ازبکستان به عنوان حریفان اصلی تیم ملی فوتسال کشورمان در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا نام برد و افزود: همه این تیم‌ها کار کرده و پیشرفت داشته‌اند. البته ما فروردین ماه با تیم‌های ازبکستان و تایلند بازی کردیم. در آن دوره با اینکه مراحل بدنسازی را طی می کردیم و آماده نبودیم توانستیم مقابل این دو تیم نتایج خوبی کسب کنیم.

هاشم زاده با مطلوب ارزیابی کردن شرایط تمرینی تیم ملی فوتسال کشورمان در فاز تاکتیکی و بدنی در خصوص انتخابش به عنوان کاپیتان این تیم گفت: جا دارد ابتدا کسب اجازه کنم از سه کاپیتان گذشته تیم ملی و اسطوره‌‌های فوتسال ایران آقایان بابک معصومی، محمدرضا حیدریان و وحید شمسایی. بدون شک نمی توانم جا پای این عزیزان بگذارم اما نهایت سعی و تلاش خود را به کار می گیرم که کاپیتان خوبی برای تیم ملی باشم.

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در خصوص غیبت وحید شمسایی در مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: اینکه وحید شمسایی اسطوره فوتسال ایران است، در آن شکی نیست. شمسایی یکی از بهترین‌های فوتسال آسیا و دنیاست و شاید تا سال‌های آینده کسی نتواند به افتخارات او دست پیدا کند. واقعا جای وحید در تیم ملی خالی است. ما همه دوست داشتیم، مشکل او حل شود و در ازبکستان همراه تیم باشد اما متاسفانه این مشکل حل نشد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع فوتسال ایران در آسیا و جهان گفت: ما در فوتسال جایگاه خوبی داریم و نباید این جایگاه را از دست بدهیم. باید امروز به فوتسال توجه شود نه فردا که روزی که شاید این جایگاه را در اختیار نداشته باشیم. از مسئولان ورزش می خواهم به رشته فوتسال که مورد توجه و علاقه همه ورزشکاران و مردم عادی است توجه بیشتری کنند.

هاشم زاده در خصوص تمدید قرارداد خود با باشگاه فولادماهان اصفهان نیز گفت: قراردادم را برای سه سال دیگر با باشگاه فولادماهان تمدید کردم. من دوسال در باشگاه فولادماهان بودم و در این مدت جز خوبی از مسئولان باشگاه و مردم اصفهان چیزی ندیدم. امیدوارم بتوانم شاگرد و بازیکن خوبی برای فولادماهان باشم.

تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا با تیمهای کویت، استرالیا و تاجیکستان رقابت خواهد کرد. این مسابقات از دوم تا نهم خردادماه در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.