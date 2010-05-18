کمک 45 میلیاردی یارانه بلیت به سازمان اتوبوسرانی کشور

رسول عباسی افزود: طبق قانون 30 درصد از مبلغ بلیت توسط دولت و 60 درصد باقی مانده به صورت مساوی توسط شهرداری و مردم پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه عدم وجود محدودیت در سیستم حمل و نقل کشور وجود ندارد ادامه داد: هیچ شهری نباید با معضلات سیستم حمل و نقل مواجه باشد و اگر چنانچه در نقطه ای مشکلی موجود است به عدم مدیریت مناسب سازمان مربوطه معطوف می شود.

سیستم تاکسیرانی کشور اشباع شده است عباسی وجود 800 هزار خودرو فعال در سیستم حمل و نقل عمومی کشور را مناسب ارزیابی و خاطرنشان کرد: کشور از لحاظ وجود تاکسی اشباع شده و در بعضی شهرها با 20 الی 30 درصد مازاد تاکسی نیز مواجهیم.

این مسئول یادآور شد: با تجهیز تاکسی ها به سیستم های آی تی اس و جی پی اس بخش زیادی از مشکلات حوزه حمل و نقل برطرف خواهد شد.

وی اظهار داشت: حذف تبادل پول، میزان جابه جایی و مسیر، تعداد توقف و حتی میزان جرم و تخلف در این سیستم ها پیش بینی شده که امسال در قالب طرح هوشمند در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

عباسی زمان ابلاغ این طرح را هفته آینده اعلام کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک شهرداریها و سازمانهای دهیاری کشور ضمن تاکید بر ممنوعیت تاکسیداران دو شغله به مسئله ساماندهی مسافربران شخصی پرداخت و گفت: تاکنون 200هزار دستگاه مسافربر شخصی در کشور شناسایی شده که 120 هزار دستگاه واجد شرایط اعلام شدند و برای تعویض و تبدیل خودروی آنان به تاکسی اقدام شد.

وی اضافه کرد: سایر این خودروها نیز به مرور زمان مراحل تبدیل و تعویض را طی می کنند. عباسی فعالیت خودروهایی غیر از خودروهای شناسایی شده را ممنوع اعلام کرد.

این مسئول در پایان به مدیریت اجتماعی و فرهنگ سازی برای رفتار اجتماعی فعالان حوزه حمل و نقل شهری تاکید و عنوان کرد: هیچ راننده ای حق استفاده از علایم و ابزاری که نافی شئون اسلامی باشد را ندارد و پلیس و مدیران سازمان ها موظفند این گونه تخلفات را به طور جدی پیگیری نمایند.