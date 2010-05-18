38 کشته و زخمی در انفجار انتحاری کابل/ کشته شدن 12 نفر در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در نتیجه انفجار خودروی بمب گذاری شده در کابل که کاروان نیروهای ناتو را هدف گرفته بود، 20 غیرنظامی کشته و 18 فرد دیگر زخمی شدند و این حمله به عنوان یکی از مرگبارترین حملات در پایتخت افغانستان طی ماههای اخیر بوده است.

این درحالیست که شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری اعلام کرد: انفجار انتحاری امروز سه شنبه پارلمان افغانستان در کابل را هدف قرار داده است.

همچنین در این انفجار 8 نفر از نظامیان ناتو کشته شدند.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار انتحاری را برعهده نگرفته است اما طالبان این حملات را به مدت تقریبا 9 سال است که علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی به رهبری آمریکا انجام می دهند.

بر اساس این گزارش انفجار انتحاری امروز سه شنبه به عنوان اولین حمله اصلی در کابل از 26 فوریه (7 اسفند) تاکنون یاد شده است. در روز 26 فوریه طالبان طی حملات انتحاری چندین مهمانسرا را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 16 نفر کشته شدند و این حمله به عنوان یکی از مرگبارترین حملات علیه نیروهای خارجی یاد شده بود.

خبر دیگر اینکه در نتیجه انفجار روز گذشته سقوط یک هواپیمای غیرنظامی در افغانستان 43 نفر از مسافران و خدمه این هواپیما کشته شدند.

همچنین مقامات امنیتی پاکستان از کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 8 فرد دیگر در نتیجه انفجار یک بمب در "دیر اسماعیل خان" در ایالات خیبر خبر دادند.